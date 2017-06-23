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Эксперт: Павел Дуров вряд ли пойдет на компромисс с Роскомнадзором

Общество
23 июня, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Кроме того, по мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, создатель Telegram вряд ли опасается потери российского рынка мессенджера

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Создатель Telegram Павел Дуров вряд ли пойдет на компромисс с Роскомнадзором в вопросе предоставления данных о компании, управляющей мессенджером, из-за своей жесткой позиции в отношении этой проблемы. Такое мнение высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире телеканала "Россия 24".

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"Относительно его (Дурова - прим. ТАСС) линии поведения, которой он достаточно жестко придерживается, я думаю, что он не пойдет на компромиссы, и не будет давать возможность каким-либо спецслужбам или неизвестным третьим лицам вмешиваться в работу сервиса", - считает Мариничев.

По его мнению, позиция Дурова в вопросе предоставления данных о Telegram является частью его видения, как должен развиваться мессенджер. "Это (удобство в обмен на безопасность - прим. ТАСС) позволяет развиваться его продукту и завоевывать популярность среди пользователей по всему земному шару. Всегда люди будут предпочитать удобство безопасности", - подчеркнул интернет-омбудсмен.

Мариничев также добавил, что Дуров, вероятно, не будет опасаться потери российского рынка Telegram, поскольку "российский сегмент - это не самый большой сегмент пользователей сервиса".

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России). Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

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