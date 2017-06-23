Новая система обращения с коммунальными отходами заработает в Ивановской области с 1 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которую будет обслуживать единый региональный оператор, запустят в Ивановской области с 1 июля 2017 года. Об этом глава региона Павел Коньков сообщил на совещании в местном правительстве.

"Ивановская область с 1 июля переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами", - сказал Коньков.

Губернатор также отметил, что, на его взгляд, региональный оператор по обращению в течение первого года не должен брать плату с более чем трех человек, проживающих в одном жилом помещении. По мнению Конькова, данная мера снизит финансовую нагрузку для многодетных семей при платежах за коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области в мае также был открыт первый мусоросортировочный завод, который займется переработкой твердых коммунальных отходов. Планируется, что около 70% поступившего на него мусора будет перерабатываться как вторсырье.

В настоящее время в России для регионов существуют требования федерального законодательства, согласно которым каждый субъект обязан разработать схему обращения с ТКО и выбрать регионального оператора, который в свою очередь заключит договоры на услугу по обращению с отходами со всеми собственниками помещений в многоквартирных и в частных домах как в городе, так и в сельской местности, а также с юридическими лицами.

Оператор должен обеспечивать вывоз и последующую переработку либо утилизацию отходов своими силами, либо с привлечением субподрядчиков.