Новая система обращения с коммунальными отходами заработает в Ивановской области с 1 июля

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которую будет обслуживать единый региональный оператор, запустят в Ивановской области с 1 июля 2017 года. Об этом глава региона Павел Коньков сообщил на совещании в местном правительстве.
"Ивановская область с 1 июля переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами", - сказал Коньков.
Губернатор также отметил, что, на его взгляд, региональный оператор по обращению в течение первого года не должен брать плату с более чем трех человек, проживающих в одном жилом помещении. По мнению Конькова, данная мера снизит финансовую нагрузку для многодетных семей при платежах за коммунальные услуги.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области в мае также был открыт первый мусоросортировочный завод, который займется переработкой твердых коммунальных отходов. Планируется, что около 70% поступившего на него мусора будет перерабатываться как вторсырье.
В настоящее время в России для регионов существуют требования федерального законодательства, согласно которым каждый субъект обязан разработать схему обращения с ТКО и выбрать регионального оператора, который в свою очередь заключит договоры на услугу по обращению с отходами со всеми собственниками помещений в многоквартирных и в частных домах как в городе, так и в сельской местности, а также с юридическими лицами.
Оператор должен обеспечивать вывоз и последующую переработку либо утилизацию отходов своими силами, либо с привлечением субподрядчиков.