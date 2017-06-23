Эксперты: общественные палаты в регионах нужно ограничить от административного давления

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Представители регионов РФ заявили о том, что общественные палаты (ОП) в них для эффективной работы должны быть свободны от административного давления.

Опрошенные ТАСС эксперты подчеркнули, что вопрос сохранения ОП в качестве независимых площадок первостепенен, поскольку только таким образом возможна реализация их функций. Кроме того, они предложили способы улучшения работы региональных ОП путем активизации деятельности их членов, а также за информирования о ходе их работы, в том числе и в социальных сетях.

Ранее избранный 19 июня секретарем ОП РФ Валерий Фадеев отметил, что большинство общественных палат в регионах находится под давлением властей, и призвал увеличивать дистанцию между властью и общественными палатами.

Ручной инструмент?

По мнению экспертов, сегодня региональные ОП являются важнейшим посредником между обществом и государственным аппаратом. Однако выстраиваемый диалог должен быть основан на равенстве, считает секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова. "Если создать "ручную" Общественную палату, она теряет смысл инструмента общественного контроля, экспертизы, гражданской инициативы", - добавила собеседница.

По мнению директора псковского Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрея Царева, представляющего региональную Общественную палату в составе ОП РФ, зависимость региональных ОП от местных властей существует не повсеместно.

"Я бы не хотел называть субъекты, в которых очень заметен "прессинг" местных властей по отношению к ОП, но это явление существует. По моему опыту, взаимоотношения зависят от людей, которых выбирают в состав палат", - сказал он.

Непросто складывается ситуация в Общественной палате Севастополя, отмечает заместитель ее председателя Олег Гасанов.

"В течение первого года нашей деятельности нам удавалось сохранить независимость, но... уже полгода (на нас) пытается оказать определенного рода давление группа депутатов Заксобрания. Радует, что исполнительная власть не участвует в этом процессе, но я считаю, что она должна была бы занять более активную позицию по пресечению подобного рода действий со стороны депутатов", - сказал он.

О том, что идея создания ОП "оказалась дискредитирована процессом ее формирования", заявил политолог, социальный антрополог Олег Кузнецов. "Сейчас исполнительные власти в ряде регионов во многом контролируют общественные палаты, поэтому палаты могут выражать мнение лишь части общества... Чтобы изменить ситуацию, необходимо поменять процедуру формирования общественных палат, сделать ее более открытой, удалить из этого процесса органы власти", - считает Кузнецов.

Усиление присутствия

Эксперты также отметили, что работу ОП в российских регионах необходимо усиливать. Так, руководитель Социологической лаборатории анализа, моделирования и прогнозирования рисков Балтийского федерального университета им. И. Канта Ефим Фидря считает, что деятельность ОП в целом мало освещается в СМИ, поэтому создается впечатление ее недостаточно активной работы в период между ежегодными Гражданскими форумами.

"Мне кажется, можно было бы усилить, в том числе медиа- присутствие ОП в информационном поле, и не обязательно через традиционные СМИ, а и через соцсети", - уточнил он.

Представитель Калужской области в ОП РФ Владислав Гриб добавил, что сейчас главная задача - инициировать дальнейшую проработку изменений в федеральные законы и подготовку нормативной базы для развития общественного контроля на федеральном, региональном и местном уровнях. "Необходимо развитие инфраструктуры общественного контроля, в том числе подготовка специалистов и экспертов, методических материалов, специализированных НКО, СМИ, учебных центров", - сказал он.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что позитивным отличием ОП региона является налаженное взаимодействие с общественными советами при территориальных органах федеральных органов власти в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве.

"Из-за географической особенности региона возрастает ответственность за высказанную публично позицию. Монополия на общественное мнение в Калининградской области недопустима. И этот баланс как раз и обеспечивает наша ОП. Она объединяет авторитетных деятелей региона, на регулярной основе проводит общественную экспертизу проектов законов и иных актов", - сказал он.

Связь с обществом

О том, что региональные ОП должны быть более активны, высказался и глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Александр Тетердинко. "Потому что именно на уровне регионов, а не на уровне федерального центра решаются основные вопросы, связанные с обеспечением социальных прав, жилищных прав, прав на здравоохранение, образование", - сказал он.

В свою очередь депутат Госдумы от Татарстана Ирек Зиннуров поддержал необходимость усиления работы ОП в преддверии выборов для изучения настроения избирателей. "Но это изучение, наверное, происходит через общественные объединения, которые как раз вокруг ОП и соединяются, как это было в Татарстане. Через эти объединения нужно узнавать запросы общества, которые сейчас есть по всем направлениям: по молодежи, патриотизму", - сказал он.

С этим согласился и ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов. "ОП в регионах, конечно, должны заниматься изучением настроений в обществе, изучением того, как население воспринимает те или иные инициативы, процессы, как относится к общественно- политической ситуации в регионе. А мы как крупнейший вуз республики готовы оказывать всякое содействие нашей ОП Дагестана", - заявил Рабаданов.

История вопроса

Ранее избранный 19 июня секретарем ОП РФ Валерий Фадеев отметил, что власти ряда регионов оказывают давление на местные общественные палаты, и призвал усилить их независимость. По его мнению, в региональные палаты выбирают людей, "которые не имеют возможности громко и ясно заявлять свое мнение". Фадеев добавил, что нужна работа по усилению общественных палат регионов, призвав "увеличивать дистанцию между властью и общественными палатами, дистанцию независимости".