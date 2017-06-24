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Фурсенко: преподавание в школах РФ церковнославянского языка может быть вариативно

Общество
24 июня, 20:16 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 24, июня. /ТАСС

Советник президента РФ подчеркнул, что у школьников напряженный график

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Советник президента РФ Андрей Фурсенко не знаком с предложением РПЦ о введении в школьную программу в России церковнославянского языка, но это может быть вариативно, если какая-то школа захочет, считает он. Такое мнение он высказал, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее предложение пресс-секретаря патриарха Кирилла - Александра Волкова.

"Я не слышал об этом предложении", - сказал Фурсенко. Вместе с тем он отметил, что "в некоторых школах латынь изучают, поэтому если какая-то школа захочет ввести это в свою программу, наверное, не надо им мешать". "Но с точки зрения обязательного предмета, я думаю, вряд ли, учитывая напряженность графика (обучения школьников), вряд ли это возможно; это может быть вариативно, если какая-то школа захочет. Не думаю, что речь шла об обязательном предмете (в предложении представителя РПЦ)", - сказал Фурсенко.

Ранее священник Александр Волков заявил 24 июня в эфире радиостанции "Вести FM", что считает изучение основ церковнославянского языка необходимым для повышения общего культурного и интеллектуального уровня школьников.

"Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского языка - просто для общего культурного уровня, даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно, это важная составляющая. Это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодого человека", - сказал он.

По словам священника, чтение Евангелия во многих церквах уже ведется на русском языке или прихожанам раздаются листки с "текущим чтением" на русском языке, однако полный перевод языка богослужения на русский язык "сейчас не стоит на повестке дня".

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