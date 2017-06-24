Мать Саманты Смит тронута и польщена, что смена лагеря "Артек" посвящена ее дочери

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НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Мать американской школьницы Саманты Смит считает подлинной честью то, что очередная смена международного детского центра "Артек" посвящена ее дочери, которая в 1983 году посетила СССР как Посол доброй воли. Своими впечатлениями Джейн Смит поделилась с ТАСС.
"Очень трогательно и настоящая честь то, что "Артек" до сих пор и столь конкретным образом помнит Саманту", - подчеркнула она в кратком письме по электронной почте, поступившем в отделение ТАСС в Нью-Йорке.
"Так важно, чтобы все мы продолжали упорно трудиться с целью сделать наш мир более безопасным во имя будущих поколений", - добавила Джейн Смит. Она сердечно поблагодарила за сообщение о том, что 24 июня при участии президента России состоялась церемония открытия седьмой смены международного детского центра "Артек", посвященной Саманте Смит.
Эта смена в "Артеке" проходит с 20 июня по 11 июля. Американская школьница Саманта Смит посетила в 1983 году СССР как Посол доброй воли и стала символом международной детской дипломатии. В 1981 году Смит обратилась к руководителю СССР с вопросами об опасениях, связанных с противостоянием Советского Союза и США, а через два года побывала в "Артеке". В этом году ей бы исполнилось 45 лет, Саманта погибла в авиакатастрофе в США в возрасте 13 лет.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин пожелал детям, отдыхающим в лагере "Артек", чтобы дружба, которую они здесь заведут, и "высокое звание артековцев" сопровождала их всю жизнь. "Артек" многое дает. Он учит приобретать новые знания. И мне бы очень хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и это высокое звание "артековец", дружба, которую вы здесь приобретете, сопровождала вас всю вашу жизнь", - сказал президент на церемонии открытия смены "Артека".
Путин отметил, что в "Артек" всегда приезжали "самые лучшие из нашей страны и из-за рубежа". "Я знаю, что вас здесь учат главному - учат дружить. И я вас призывают именно к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья", - подчеркнул президент РФ.