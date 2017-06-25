Путин и Медведев поздравили российских мусульман с праздником Ураза-байрам

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с наступлением праздника Ураза-байрам, знаменующего окончание священного месяца Рамадан, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Ураза-байрам - один из главных религиозных праздников, который на протяжении многих веков отмечают последователи ислама во всем мире. Завершая священный месяц Рамадан, он несет в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся", - говорится, в частности, в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что российские мусульмане бережно относятся к богатому духовному, историческому наследию предков, "чтут заветы и обычаи своих отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение".

Путин также отметил, что искреннего уважения заслуживает деятельное участие мусульманских организаций в общественной, культурной жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических инициатив. "И конечно, особо отмечу их роль в поддержании гражданского мира и согласия, укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми", - подчеркнул президент.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также направил телеграмму с поздравлениями руководителям Духовных управлений мусульман России. Текст телеграммы размещен на официальном сайте кабмина.

"Поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрама - одного из главных праздников ислама, который является символом возрождения и духовного обновления, учит справедливости и милосердию", - говорится в поздравлении.

Премьер подчеркнул, что мусульманская община - умма - многое делает для сохранения традиций и обычаев, развития сотрудничества РФ с исламским миром. "Особого уважения заслуживают ее вклад в борьбу с проявлениями экстремизма и ксенофобии, усилия, направленные на поддержание мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране", - добавил Медведев.

Глава кабмина также отметил, что именно благодаря активной просветительской деятельности уммы в разных регионах России открываются медресе, исламские университеты и институты, строятся мечети.