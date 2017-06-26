Яровая предлагает ужесточить наказание за изнасилование детей в собственных семьях

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая направила запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проконтролировать расследование уголовного дела в отношении жителя Хабаровского края, подозреваемого в сексуальном насилии над пятью приемными дочерьми, а также с предложением признать отягчающим обстоятельством насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, совершенные проживающим совместно с ним лицом. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе вице-спикера.
23 июня в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю сообщили ТАСС, что по ходатайству следствия суд арестовал мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над опекаемыми им пятью девочками.
"Прошу вас взять на контроль расследование данного уголовного дела, выяснить причины и условия, способствующие совершению указанного особо тяжкого преступления, которое, по данным средств массовой информации, совершалось на протяжении нескольких лет, имеет длящийся характер и неоднократность преступного физиологического и психологического воздействия на жертв", - цитирует пресс-служба текст депутатского запроса.
В документе парламентарий подчеркивает важность и принципиальность увеличения ответственности "именно для близких людей, совершивших насилие над ребенком". "Например, усыновителей, понимая, что эти люди имеют непосредственный и беспрепятственный доступ к ребенку. В такой ситуации ребенок вынужден безропотно выполнять все команды мучителя", - заявила политик.
В этой связи Яровая предлагает увеличить наказание за такое преступление "с 25 до 30 лет лишения свободы за совершение двух или более преступлений, а также назначить пожизненное лишение свободы в случае систематического (два и более раза) совершения сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка".
Она также напомнила, что уже подготовлен комплексный законопроект, направленный на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, который сейчас находится на межведомственном согласовании и в ближайшее время будет направлен в Верховный суд и правительство РФ для получения отзывов.