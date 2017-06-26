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Бруклинский дом Аль Капоне выставлен на продажу за $2,85 млн

Общество
26 июня, 16:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Дом претерпел реновацию и сейчас ничем не напоминает о своем бывшем владельце, сообщил риелтор Брен Саломон

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Аль Капоне

Аль Капоне

© AP Photo

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дом в нью-йоркском районе Бруклин, некогда принадлежавший Аль Капоне (1899-1947), выставлен на продажу за $2,85 млн. В этом доме гангстер Альфонсо Габриэль Капоне проживал в начале 1920-х годов до переезда в Чикаго (штат Иллинойс).

Как сообщил газете New York Post риелтор Брен Саломон из агентства Douglas Elliman, дом претерпел реновацию и сейчас ничем не напоминает о своем бывшем владельце.

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Фасад здания не выделяется ничем особенным, однако внутреннее убранство способно удовлетворить весьма взыскательного клиента. К его услугам три роскошные спальные комнаты с отдельными удобствами, просторная гостиная, кухня, напичканная всем необходимым для приготовления пищи. К этому можно добавить два подсобных помещения и садик.

"Если бы Капоне жил сейчас, то ему бы не потребовалось заниматься бутлегерством, чтобы заработать на жизнь. Аренда комнаты в таком доме стоит $6 тыс. в месяц, а рядом расположено достаточное количество баров и ресторанов", - заметил Саломон.

Более предметное представление об Аль Капоне можно получить, посетив Национальный музей организованной преступности и правоохранительных органов, который открылся в 2012 году в Лас-Вегасе (штат Невада). На организацию выставки общей площадью 1580 кв. м ушло пять лет кропотливого труда и $42 млн. Часть экспонатов, некогда принадлежавших крупным мафиози, подарены лицами, которые даже сейчас предпочитают не раскрывать своего имени.

Так, одним из экспонатов является кирпич с пулями, которыми в 1929 году изрешетили семерых гангстеров из конкурирующего клана Чикаго. Так называемая "бойня в День Святого Валентина" фактически позволила Капоне установить единоличный контроль над подпольным производством и контрабандой алкогольной продукции в самом городе и его пригородах. Но полиция так и не смогла собрать достаточно улик, чтобы передать дело в суд. В конце концов, гангстер оказался за решеткой за банальное уклонение от уплаты налогов.

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