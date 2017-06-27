Форум "Территория смыслов" соберет под Владимиром 7 тыс. молодых активистов со всей России

ВЛАДИМИР, 27 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" в третий раз откроется во вторник на берегу озера Запольского во Владимирской области и соберет около 7 тыс. активных молодых людей со всей страны. Об этом сообщил ТАСС Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи, которое выступает организатором форума.

"Территория смыслов" - это главная форумная площадка нашей страны, и он (форум - прим. ТАСС) в третий раз подряд открывается на Владимирской земле. Каждый, кто побывал на этой площадке, возвращаясь в свой регион, становится драйвером развития", - сказал Бугаев.

Форум-2017

В этом году в рамках форума, который пройдет с 27 июня по 20 августа, запланировано проведение семи тематических смен: "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи", а также впервые пройдут смены "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Как рассказал ТАСС программный директор форума Матвей Навдаев, основной задачей площадки является содействие формированию и развитию профессиональных молодежных сообществ. Организаторы уделили особое внимание отбору участников, которые, прежде чем оказаться на форуме, прошли очные отборочные сессии. Кроме того, впервые серьезная подготовительная работа проводилась и с ключевыми спикерами "Территории смыслов".

"С ними проводились установочные встречи, а не просто звонки, проводились обсуждения создания целостности образовательной программы. В итоге участники каждой смены должны сформулировать вопрос, который будет ставиться в самом начале", - пояснил Навдаев.

Так, на "экономической смене" должны будут оценить готовность страны к новой экономике, юные политики выработают новые стандарты KPI, участники смены молодежных студенческих клубов и СМИ дадут оценку своей деятельности.

В рамках форума также пройдет Всероссийский молодежный конкурс проектов. Участники площадки смогут публично представить свои проекты социальной направленности и получить 100, 200 или 300 тыс. рублей на их развитие. Общий грантовый фонд форума составит 21 млн рублей.