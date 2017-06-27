Фонд Дали обжалует решение об эксгумации останков художника

МАДРИД, 27 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Фонд Гала - Сальвадор Дали обжалует постановление суда испанской столицы об эксгумации останков живописца из-за иска об установлении отцовства.

Об этом ТАСС сообщили в фонде.

В понедельник в Высшем суде Мадрида отметили, что данное решение было принято в связи с необходимостью "получить образцы останков, чтобы определить, является ли Дали биологическим отцом женщины", которая "подала иск, чтобы ее признали дочерью художника". В фонде же подчеркнули, что "готовится иск, чтобы не допустить данной эксгумации". "Обжалование будет представлено в ближайшие дни", - сообщили в фонде.

По данным газеты El Pais, Пилар Абель из Жироны (автономное сообщество Каталония) утверждает, что Дали является ее отцом. Женщина родилась 1 февраля 1956 года. С 2007 года она пытается добиться признания родства с живописцем. Ее мать якобы имела тайные отношения с художником.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он считается одним из самых известных представителей сюрреализма. За время своей творческой деятельности создал сотни художественных произведений.

Дали был женат на родившейся в Казани Елене Дьяконовой (1894-1982), известной, как Гала. Они находились в браке с 1958 по 1982 год, детей у пары не было. Живописец скончался 23 января 1989 в городе Фигерас (автономное сообщество Каталония). Останки художника находятся в Театре-музее Дали в Фигерасе, где представлена большая часть его работ.

Фонд Гала - Сальвадор Дали является частной культурной организацией, созданной в 1983 году по инициативе самого живописца. Учреждение ответственно за управление Театром-музеем Дали, замком Гала - Дали в деревне Пуболь и Домом-музеем Сальвадора Дали в Порт-Лигате.