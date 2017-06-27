Минэкологии Подмосковья оценило ущерб от незаконных свалок в регионе в 4,4 млрд рублей

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оценило ущерб окружающей среде от незаконных свалокв регионе в 4,4 млрд рублей. Всего на территории области ведомство зарегистрировало 52 несанкционированные свалки, сообщил министр экологии Подмосковья Александр Коган в эфире радио "Коммерсантъ FM".
"У нас за полгода до закрытия полигона ("Кучино" - прим. ТАСС) образовались 52 несанкционированные свалки. Это только те, о которых нам известно. Общий ущерб, который мы предъявили, - это 4,4 млрд рублей", - сказал Коган.
Такое большое количество незаконных свалок министр связал с плохой дисциплиной операторов вывоза коммунальных отходов. Коган не исключил, что после закрытия крупного Кучинского полигона могут возникнуть новые несанкционированные свалки.
Всего в настоящий момент заведено девять уголовных дел по незаконным свалкам, из них только два закрыты и "доведены до логичного конца", по словам министра. По остальным сейчас идут доследственные мероприятия.
Ранее 23 июня в Подмосковье по требованию президента РФ Владимира Путина был закрыт для приема мусора крупный мусорный полигон "Кучино" в Балашихинском округе. Эта свалка принимала до 600 тыс. тонн мусора в год и до 90% всех коммунальных отходов столицы. Власти Москвы, операторы полигонов Московского региона и мусоровывозящие компании в настоящий момент разрабатывают новую схему вывоза мусора, который должен был быть захоронен в Кучино. Жители округа, опасаясь роста близлежащих свалок из-за закрытия полигона, готовят митинг в предстоящую субботу.