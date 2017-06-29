Французский мусор: как в окрестностях Парижа поступают с бытовыми отходами

Москву и область, а вслед за ними — и федеральных чиновников вот уже которую неделю лихорадит проблема полигона "Кучино", а с ней и глобально — вопрос утилизации мусора в регионе и стране в целом. Привычные нам полигоны по сбору мусора не только вредны для окружающей среды — они банально причиняют неудобства жителям, проживающим рядом — как минимум, своим неповторимым ароматом. О том, почему в окрестностях Парижа заводы по переработке мусора размещены прямо в черте города и как поступают с коммунальными отходами во Франции, корреспондент ТАСС изучил на примере завода по утилизации мусора Isséane в пригороде Парижа.

Завод, скрытый от глаз

Завод по утилизации отходов Isséane расположен в регионе Ili-de-France в окрестностях Парижа. Регион можно назвать своеобразным аналогом российским областям возле крупных городов. Что примечательно — завод не вынесен за черту города, но и совершенно не портит окружающий пейзаж — с виду это одноэтажное здание без видимых, так привычных нашему глазу труб, отделанное натуральным деревом. Вокруг здания разбита зеленая зона, где горожане свободно могут гулять. Специфичного запаха, который бы предупреждал о том, что вы находитесь у завода по переработке мусора, в округе тоже нет.

"С точки зрения жителей их мусор растворяется где-то в воздухе, как только грузовик с отходами завернул за угол", — шутит представитель компании, провожающий нас на территорию завода.

Такого эстетичного вида удалось добиться благодаря небольшой хитрости — все основные мощности по переработке мусора, очистке дымов и обработке остатков спрятаны под землей, фактически Isséane только на одну треть "выглядывает" на улицу. Отсюда и отсутствие огромных "торчащих" труб — большая их часть расположена "в подвале". Тот же "хвост", который выходит на улицу, старательно замаскировали под общий облик здания. Проблему с запахом решили другой хитростью — воздух из 20-метрового рва с мусором просто выкачивают в печь и сжигают, в результате чего даже на самом заводе неприятные запахи минимальны, а по большей части — отсутствуют вовсе.

Все эти хитрости и, в частности, архитектура здания, вписанная в городской ландшафт, объясняются очень просто — если бы завод портил пейзаж и воздух, жители просто не разрешили бы его построить. Как это возможно? Очень просто. Завод не принадлежит частным лицам, управление им осуществляют 84 муниципалитета, нужды которых он и покрывает, а финансируется он, соответственно, через налоги. В муниципалитетах, управляющих заводом Isséane, живет порядка 6 млн жителей, ежегодно он перерабатывает более 2 млн тонн отходов.

Как сообщили журналистам в министерстве экологии и солидарного перехода Франции, услуги по сбору и переработке мусора в среднем на жителя в год обходятся в €113. Сбор привязан к месту жительства человека и в год приносит €6,8 млрд в казну. Параллельно в государстве действует система экологического сбора на потребление продукции — электроники, текстиля, мебели и так далее, его оплачивают в момент покупки дополнительно к цене. Этот экологический сбор в год приносит €1,2 млрд.

За счет налогов, в частности, обеспечивается сбор отходов, их доставка на завод и обработка. При этом в Минэкологии Франции констатируют, что доступ к мусороперерабатывающим мощностям имеет порядка 50% жителей Франции, остальные обслуживаются свалками.

"Безусловно, вывезти мусор на свалку дешевле, но последствия для окружающей среды в итоге обойдутся гораздо дороже", — комментируют на заводе.

Сортировка и переработка

Сортировкой отходов предприятия во Франции не занимаются — как объяснили в министерстве экологии, это слишком дорого и нецелесообразно. Вся ответственность на этом этапе полностью возложена на жителей. Для них обеспечили баки для раздельного сбора мусора в шаговом доступе от жилья и снабдили подробными инструкциями — куда что выбрасывать. В частности, есть отдельные баки для бумаги, стекла, пластика и бак для всего остального, каждый из них отличается своим цветом. Дополнительно существуют приемники для пластиковых бутылок, которые выглядят, как большие бочки из пластмассы с "окошками" под бутылки самого разного размера — при таком формате в бак ничего другого выбросить и не получится.

Кроме того, каждая аптека принимает побочные продукты фармацевтики — старые таблетки, упаковки от них, термометры и так далее. Так, в том числе, частично решается проблема попадания в корзину с "прочим" токсичных элементов.

Отходы из специализированных баков с бумагой, пластиком и стеклом отправляются на повторную переработку. В частности, пластик нарезают на мелкие части, прессуют и затем делают из него мелкие заготовки, которые потом снова превращаются в бутылки. Тепло, производимое в ходе повторной переработки, уходит на обогрев помещений — именно поэтому заводы размещены непосредственно в городах — остальное идет в печь, параллельно производя электроэнергию. Доля электричества, добытого во Франции путем сжигания мусора довольно мала — порядка 2-3%, но этот объем сопоставим с долей энергии, например, от ветрогенерации.

С золой, оставшейся после сжигания, тоже не все так просто. Ее вывозят на специальные полигоны, где она "отлеживается" три месяца и проходит проверку на токсичность. После всех этих процедур зола отправляется в стройкомплекс — ее используют при укладке асфальта с одним ограничением — ее внесение возможно только в местах, удаленных от воды, чтобы исключить риски загрязнения.

Однако, даже при такой системе сбора и переработки отходов, во рве из условной корзины "прочее" на заводе Isséane довольно много пластика и бумаги. "Мы уже достигли своеобразного предела в "ответственности" граждан. Те, кому важен раздельный сбор и переработка отходов, уже давно и системно раскладывают их по разным бакам. Те, кому все равно, — все складируют в один бак", — комментирует представитель Isséane.

Структура мусора "на человека"

Если попробовать проследить цепочку переработки всего бытового мусора из дома каждого жителя Франции, то структура отходов "на человека", по данным министерства экологии и солидарного перехода, будет выглядеть примерно следующим образом. 31% от коммунальных отходов идет на сжигание, при этом в эти 31% входит часть того, что отправляется в другие технологические цепочки, — в частности, зола, которую затем используют при укладке дорог. 26% отходов среднестатистического француза приходится на переработку и утилизацию, 16% — на органическую переработку, 26% вывозят на свалки и только один процент приходится на сжигание без производства энергии.

"Основными нашими задачами остаются сокращение объема мусора на свалках, сохранение объемов сжигания, несмотря на рост численности населения, переход от мусоросжигательных к мусороперерабатывающим заводам по производству энергии и, в частности, сокращение объема бытового мусора. Целевой показатель здесь — 10%", — комментируют в министерстве.

Сейчас, по данным ведомства, во Франции 4,5 тыс. пунктов приемов отходов, 127 заводов, специализирующихся на сжигании мусора, и 230 центров сортировки, которые, помимо сжигания, занимаются переработкой отходов.

Ирина Мандрыкина