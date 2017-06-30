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Конституционный суд Австрии подтвердил законность экспроприации дома Гитлера

Общество
30 июня, 12:03 дата обновления: 30 июня, 12:17 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Суд заявил, что экспроприация дома в Браунау отвечает общественным интересам и не противоречит конституции

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ВЕНА, 30 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Конституционный суд Австрии подтвердил законность экспроприации в пользу государства дома в городке Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился Адольф Гитлер (1889-1945). Такое решение вынесла в пятницу коллегия судей Конституционного суда, передает из суда корреспондент ТАСС.

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"Экспроприация дома в Браунау, где родился Адольф Гитлер, путем принятия закона отвечает общественным интересам, соответствует нормам и произведена не безвозмездно, поэтому она не противоречит конституции", - заявил президент Конституционного суда Герхарт Хольцингер. По его словам, Конституционный суд отклоняет ходатайство бывшей владелицы, поскольку только экспроприация позволит республике на законном основании распоряжаться домом и воспрепятствовать его использованию в качестве места памяти режима национал-социализма.

Как отмечается, "Федеральный закон об экспроприации недвижимости по адресу Зальцбургер Форштадт, дом 15 в городе Браунау-на-Инне" подразумевает выплату отступных бывшим собственникам. Решение о размерах суммы должно принять министерство внутренних дел Австрии.

Бывшая владелица дома Герлинде Поммер-Англохер в конце января направила в Конституционный суд Австрии ходатайство о признании недействительным закона об экспроприации постройки в пользу государства. Адвокат прежней хозяйки дома был уверен в положительном для себя исходе в этом процессе и указывал, что предпосылки для экспроприации дома в судебной практике отсутствуют.

Первые слушания по этому делу прошли 22 июня. Предметом иска стало желание австрийского правительства провести реконструкцию здания. Адвокат истца заявил, что его клиентка по-прежнему настаивает на необходимости нейтрального использования дома без реконструкции. Так, последние 50 лет дом периодически сдавался в аренду общественным организациям, и это не доставляло никому проблем.

Закон об экспроприации

В декабре 2016 года Национальный совет (парламент) Австрии принял закон об экспроприации объекта, и он вступил в силу 14 января этого года. Согласно закону, недвижимость в принудительном порядке переходит в собственность Австрийской Республики после выплаты суммы отступных прежнему собственнику.

Австрийские власти затем приняли решение, что дом Гитлера будет реконструирован и его отдадут приюту для инвалидов. Администрация земли Верхняя Австрия отмечала, что использование здания под социальные нужды, как это было уже на протяжении многих лет, служит жизнеутверждающим знаком, памятью о жертвах национал-социализма и четким символом противостояния преступлениям Гитлера.

Такой подход соответствовал рекомендации экспертной комиссии, которая предлагала реконструировать здание. Пансион для инвалидов уже располагался в этом доме, однако в 2011 году по настоянию прежней собственницы здания он был вынужден переехать.

История дома

Гитлер родился в деревне Рансхофен, которая со временем вошла в состав городка Браунау-на-Инне. Летом 2016 года правительство Австрии решило изъять дом в Браунау-на-Инне, но для этого потребовалось утвердить соответствующий законопроект, потому что собственница отказывалась отдать его в пользу государства. Как тогда заявил министр внутренних дел, специальная комиссия пришла к выводу, что объект "не представляет ценности как памятник".

До 1965 года в этом трехэтажном здании постройки XVII века располагалась библиотека, затем некоторое время - отделение банка и школа. С 1977 и вплоть до 2011 года в нем находились мастерские и приют для людей с ограниченными возможностями.

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