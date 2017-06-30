МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Личные данные пользователей мессенджера Telegram не будут переданы правительству России, так как это противоречит политике конфиденциальности мессенджера. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Telegram работает на единых принципах по всему миру: даже в консервативном Иране, где заблокированы Facebook и Twitter, и где у Telegram более 40 миллионов активных пользователей, правительство не получило от нас ни байта личных данных пользователей. Мы не будем делать исключений из наших принципов ради сохранения доли рынка в отдельных странах", - написал он.

Кроме того, Дуров заявил о выходе обновленной версии Telegram. По его словам, обновление "делает Telegram еще более устойчивым к потенциальным блокировкам в будущем".

Как сообщалось ранее, создатель Telegram Павел Дуров согласился на включение мессенджера в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, на основании данных о компании из открытых источников. При этом Дуров отметил, что Telegram не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой".

Основатель Telegram подчеркнул, что компания не берет на себя каких-либо дополнительных обязательств. Он добавил, что Telegram будет сотрудничать с российским регулятором на том же уровне, что и в других странах. Дуров пояснил, что под этим следует понимать "совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также работу по пресечению рассылок спама".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня лично обратился к Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram, отмечал глава ведомства, не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.