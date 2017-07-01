Путин подписал закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке так называемых зеркал сайтов, где неоднократно размещался контент с нарушением авторских прав. Документ был размещен в субботу на портале правовой информации.

Законом определяется порядок ограничения доступа к "зеркалам" пиратских сайтов. В случае поступления от федеральных органов или правообладателей информации об обнаружении в интернете копий заблокированных сайтов Минкомсвязь России в течение суток в порядке, установленном правительством РФ, "принимает мотивированное решение о признании сайта копией заблокированного сайта", направляет его на русском и английском языках владельцу "зеркала", а также в Роскомнадзор. Согласно закону, операторы связи должны будут в течение суток с момента получения ими от Роскомнадзора соответствующего требования ограничивать доступ к копии заблокированного сайта.

Кроме того, операторы поисковых систем, распространяющих в интернете рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, будут обязаны прекратить выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Мосгорсуда, а также выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц "зеркала".

Федеральный закон был принят Государственной Думой 23 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.