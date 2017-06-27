Роскомнадзор обновил рекомендации по блокировке запрещенных сайтов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор опубликовал обновленные рекомендации операторам связи по ограничению доступа к противоправной информации. Эти изменения позволят избежать проблемы с блокировкой незапрещенных сайтов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Рекомендации Роскомнадзора продиктованы интересами пользователей и направлены на исключение избыточной блокировки добропорядочных интернет-ресурсов", - отмечается в сообщении.

В частности, теперь провайдеры не должны самостоятельно вычислять IP-адреса - им рекомендуется фильтровать трафик (на специальном оборудовании DPI) и блокировать непосредственно домен (а не IP-адрес), либо использовать IP-адреса, предоставленные Роскомнадзором.

Операторам связи, не использующим DPI, рекомендуется ограничивать DNS-запросы. Таким образом, компьютер пользователя не сможет получить информацию об IP-адресе запрещенного ресурса.

Ранее стало известно об уязвимости в системе блокировки противоправной информации Роскомнадзора, в результате которой российские провайдеры начали блокировать незапрещенные сайты. Это было связано с тем, что владельцы доменных имен, внесенных в реестр противоправной информации, могли привязать к запрещенному домену IP-адрес другого сайта.