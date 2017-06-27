Роскомнадзор обновил рекомендации по блокировке запрещенных сайтов

Антимонопольные иски против Google в разных странах мира. ДосьеБиографии и справки 27 июня, 15:01
Погрузка на транспорте в Китае в мае 2017 г. увеличилась на 10%, до 4 млрд тоннТранспорт 27 июня, 14:51
В Саратове впервые в России разработают объемно-пространственный регламент развития городаВ стране 27 июня, 14:50
"Первая грузовая компания" в 2016 году получила 920 млн рублей чистой прибыли по МСФОТранспорт 27 июня, 14:43
СМИ: группа ученых сделала детальный снимок альфы ОрионаНаука 27 июня, 14:43
Шаг к восстановлению: у РУСАДА появился новый глава наблюдательного советаСпорт 27 июня, 14:43
"Новые Елки" выйдут в прокат 21 декабря 2017 годаКультура 27 июня, 14:36
Новикомбанк налаживает сотрудничество с финансовыми институтами и промпредприятиями КитаяНовости партнеров 27 июня, 14:22
Иванов предлагает ввести в РФ утилизационный сбор для кораблей по аналогии с автомобилямиОбщество 27 июня, 14:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор опубликовал обновленные рекомендации операторам связи по ограничению доступа к противоправной информации. Эти изменения позволят избежать проблемы с блокировкой незапрещенных сайтов, сообщает пресс-служба ведомства.
"Рекомендации Роскомнадзора продиктованы интересами пользователей и направлены на исключение избыточной блокировки добропорядочных интернет-ресурсов", - отмечается в сообщении.
В частности, теперь провайдеры не должны самостоятельно вычислять IP-адреса - им рекомендуется фильтровать трафик (на специальном оборудовании DPI) и блокировать непосредственно домен (а не IP-адрес), либо использовать IP-адреса, предоставленные Роскомнадзором.
Операторам связи, не использующим DPI, рекомендуется ограничивать DNS-запросы. Таким образом, компьютер пользователя не сможет получить информацию об IP-адресе запрещенного ресурса.
Ранее стало известно об уязвимости в системе блокировки противоправной информации Роскомнадзора, в результате которой российские провайдеры начали блокировать незапрещенные сайты. Это было связано с тем, что владельцы доменных имен, внесенных в реестр противоправной информации, могли привязать к запрещенному домену IP-адрес другого сайта.