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Роскомнадзор предсказал "отмирание" мессенджеров через четыре года

Общество
23 июня, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

По словам замглавы ведомства Олега Иванова, главный недостаток всех мессенджеров - это замкнутая экосистема

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мессенджеры в существующим формате будут актуальны еще три-четыре года, "отмирание" произойдет за счет замкнутости экосистемы. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Олег Иванов в ходе круглого стола, посвященного проблемам регулирования мессенджеров.

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"Я бы здесь хотел отметить один момент. По прогнозам аналитиков в сфере телекома, мессенджерам, на самом деле, жить-то три-четыре года максимум. Им на смену идет другая технология - некое подобие браузера со всеми этими функциями", - сказал Иванов.

Он пояснил, что главный недостаток всех мессенджеров - это замкнутая экосистема. По мнению Иванова, если в каком- то мессенджере этот недостаток будет преодолен, то речь пойдет уже о новом механизме, новой услуге и новом информационно-коммуникационном сервисе.

В РФ возникла угроза блокировки Telegram в связи с отказом создателя мессенджера Павла Дурова предоставить данные о компании в Роскомнадзор для внесения в реестр распространения информации, что необходимо по российскому законодательству. Глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок - он будет заблокирован в России. По словам Жарова, все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram уже исчерпаны.

Cоветник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко сообщил ТАСС, что исключений для мессенджера Telegram по предоставлению данных Роскомнадзору в рамках российского законодательства нет. По словам Клименко, в РФ существует много альтернатив. В России работают более 30 мессенджеров, а самый известный, по мнению Клименко, - ICQ.

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