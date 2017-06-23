Роскомнадзор предсказал "отмирание" мессенджеров через четыре года

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мессенджеры в существующим формате будут актуальны еще три-четыре года, "отмирание" произойдет за счет замкнутости экосистемы. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Олег Иванов в ходе круглого стола, посвященного проблемам регулирования мессенджеров.

"Я бы здесь хотел отметить один момент. По прогнозам аналитиков в сфере телекома, мессенджерам, на самом деле, жить-то три-четыре года максимум. Им на смену идет другая технология - некое подобие браузера со всеми этими функциями", - сказал Иванов.

Он пояснил, что главный недостаток всех мессенджеров - это замкнутая экосистема. По мнению Иванова, если в каком- то мессенджере этот недостаток будет преодолен, то речь пойдет уже о новом механизме, новой услуге и новом информационно-коммуникационном сервисе.

В РФ возникла угроза блокировки Telegram в связи с отказом создателя мессенджера Павла Дурова предоставить данные о компании в Роскомнадзор для внесения в реестр распространения информации, что необходимо по российскому законодательству. Глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок - он будет заблокирован в России. По словам Жарова, все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram уже исчерпаны.

Cоветник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко сообщил ТАСС, что исключений для мессенджера Telegram по предоставлению данных Роскомнадзору в рамках российского законодательства нет. По словам Клименко, в РФ существует много альтернатив. В России работают более 30 мессенджеров, а самый известный, по мнению Клименко, - ICQ.