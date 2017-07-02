В ФРГ могут подать иск в конституционный суд из-за закона об однополых браках

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БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Правая партия "Альтернатива для Германии" собирается подать иск в Федеральный конституционный суд (ФКС) в городе Карлсруэ, поскольку считает, что принятый Бундестагом законопроект о легализации однополых браков не соответствует основному закону. Об этом заявил кандидат в канцлеры от этой партии Александер Гауланд в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.
"Мы проверяем возможность подать иск в ФКС. По крайней мере я выступаю за такой шаг. "Брак для всех" означает беспорядочность ценностей, что в свою очередь вредит нашему обществу", - сказал Гауланд.
Законопроект об однополых браках был подготовлен в Германии давно, но все упиралось в скептическую позицию крупнейшей парламентской фракции ХДС/ХСС. В середине июня канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая является лидером этого блока, неожиданно для всех заявила, что голосовать по этому вопросу следует, руководствуясь совестью, а не партийной принадлежностью.
Социал-демократы со своей стороны отреагировали на эти слова и незамедлительно вынесли законопроект на обсуждение. В пятницу он был принят, Меркель голосовала против.
То, что однополые браки могут противоречить конституции, заявляли не только евроскептики, но и министр внутренних дел Томас де Мезьер. По его словам, брак - это союз "между мужчиной и женщиной".