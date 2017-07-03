"ВИМ-Авиа" отложила вылет самолета из Благовещенска в Москву из-за неисправности

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" на неопределенный срок отложила вылет самолета из Благовещенска в Москву из-за неисправности судна, сообщили в понедельник ТАСС в аэропорту Благовещенска.

"Рейс отложен по техническим причинам. После приземления самолета в Благовещенске была обнаружена неисправность, которую устраняют. Новая информация будет после 11 мск", - сказали в аэропорту.

В руководстве воздушной гавани уточнили, что самолет должен был вылететь в Москву в 10:00 по местному времени (04:00 мск), его пассажиры уехали домой или размещены в гостинице.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов, это не первая задержка и в Благовещенске.