"ВИМ-Авиа" отложила вылет самолета из Благовещенска в Москву из-за неисправности

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" на неопределенный срок отложила вылет самолета из Благовещенска в Москву из-за неисправности судна, сообщили в понедельник ТАСС в аэропорту Благовещенска.
"Рейс отложен по техническим причинам. После приземления самолета в Благовещенске была обнаружена неисправность, которую устраняют. Новая информация будет после 11 мск", - сказали в аэропорту.
В руководстве воздушной гавани уточнили, что самолет должен был вылететь в Москву в 10:00 по местному времени (04:00 мск), его пассажиры уехали домой или размещены в гостинице.
В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов, это не первая задержка и в Благовещенске.