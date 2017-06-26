Уральские турфирмы готовят иски к "ВИМ-Авиа" за задержку рейсов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Туристические фирмы, работающие в уральских регионах, готовят иски к авиакомпании "ВИМ-Авиа" в связи с задержками чартерных рейсов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживала рейсы из разных аэропортов, перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений, в том числе в Сочи, Крым, Турцию, Болгарию.

"Безусловно, турфирмами идет подготовка исков к "ВИМ- Авиа". Задержка чартерных рейсов привела к дополнительным расходам, которые связаны с наземным обслуживанием пассажиров - обеспечение их питанием, бронирование гостиниц. Также готовят иски к "ВИМ-Авиа" и туристы", - сказал Мальцев.

По его мнению, суммы исковых требований в некоторых случаях могут достигать нескольких миллионов рублей. "Иски готовят в индивидуальном порядке, поэтому точных данных об их количестве у меня пока нет", - сказал он.

Ранее Мальцев сообщал ТАСС, что с проблемами, связанными с "ВИМ-Авиа", на Урале столкнулись от 8 тыс. до 25 тыс. человек, это жители Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Только из-за отмены перевозок "ВИМ-Авиа" из Тюмени в Турцию пострадали около 8 тыс. туристов, большую их часть турецкая авиакомпания перевела на вылет из Екатеринбурга.

Как сообщал ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, в России из-за проблем с "ВИМ-Авиа" пострадали более 200 тыс. человек. По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, финансовые проблемы у "ВИМ-Авиа" отсутствуют. Ранее он уточнил, что туристы, которые приобрели туры с перелетом "ВИМ-Авиа" и столкнулись с задержкой или отменой рейсов, не потеряют свои деньги - либо они смогут улететь на других рейсах, либо им вернут средства.