Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 40 учебников истории исключены из школьной программы из-за несоответствия стандарту

Общество
3 июля, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Министр образования Ольга Васильева также сообщила, что в перечень включили 14 учебников, которые входят в три новые разработанные линейки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Почти четыре десятка учебников были исключены из школьной программы после прохождения проверки на соответствие историко-культурному стандарту, разработанному под эгидой Российского исторического общества (РИО). Об этом на Общем собрании РИО сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Была проведена оценка всех учебников по истории России, которые находились в федеральном перечне учебников, на соответствие концепции... В результате огромной работы из федерального перечня было исключено 38 учебников, которые не соответствовали концепции историко-культурного стандарта", - сказала Васильева.

Он добавила, что в перечень было включено 14 учебников, которые входят в три новые разработанные линейки, по которым школьники начнут новый учебный год.

Ранее председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что разные линейки учебников истории должны конкурировать между собой не сенсационностью фактов, а качеством подачи материала. По словам Нарышкина, учебники должны строго соответствовать историко-культурному стандарту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
4
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
2
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФ
3
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
4
В Испании задержан россиянин, находившийся в розыске с 2011 года
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом
7
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
Темы дня
Загрузка...
Реклама