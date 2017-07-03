Почти 40 учебников истории исключены из школьной программы из-за несоответствия стандарту

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Почти четыре десятка учебников были исключены из школьной программы после прохождения проверки на соответствие историко-культурному стандарту, разработанному под эгидой Российского исторического общества (РИО). Об этом на Общем собрании РИО сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
"Была проведена оценка всех учебников по истории России, которые находились в федеральном перечне учебников, на соответствие концепции... В результате огромной работы из федерального перечня было исключено 38 учебников, которые не соответствовали концепции историко-культурного стандарта", - сказала Васильева.
Он добавила, что в перечень было включено 14 учебников, которые входят в три новые разработанные линейки, по которым школьники начнут новый учебный год.
Ранее председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что разные линейки учебников истории должны конкурировать между собой не сенсационностью фактов, а качеством подачи материала. По словам Нарышкина, учебники должны строго соответствовать историко-культурному стандарту.