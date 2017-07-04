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МЧС распространило новое предупреждение о грозе с градом в Москве

Общество
4 июля, 15:36 UTC+3 МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Ожидается усиление порывов ветра до 12-17 м/с

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило новое экстренное предупреждение о сильном дожде с градом в столице в ближайший час.

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"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением на день и вечер 4 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 12-17 м/с", - говорится в сообщении на сайте главка.

Во время непогоды возможно подтопление отдельных территорий, затруднение движения транспорта. Из-за усиления ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение кровель домов. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом.

Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и не укрываться от дождя и грозы под деревьями. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить. Водителям советуют парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев, а также в неблагоприятных погодных условиях соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

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