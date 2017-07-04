МЧС распространило новое предупреждение о грозе с градом в Москве

"Балтийский завод" опроверг сообщения о пожаре на плавучем энергоблокеПроисшествия 4 июля, 16:28
Павлюченкова проиграла австралийке Родионовой в первом круге УимблдонаСпорт 4 июля, 16:24
Метро Москвы экономит до 1 млрд руб. в год из-за отказа пассажиров от разовых билетовМосква 4 июля, 16:17
Сливенко неизвестно, когда она получит олимпийское золото после дисквалификации соперницыСпорт 4 июля, 16:16
Тарпищев: теннисист Медведев не должен концентрироваться на результате на УимблдонеСпорт 4 июля, 16:13
Прибалтийская верфь "Янтарь" вложит 1 млрд руб. в обновление причальных сооруженийТранспорт 4 июля, 16:05
Поволжский пищевой комбинат займется производством ремесленного хлебаБанк историй успеха 4 июля, 16:05
Россиянин Южный победил француза Маю в первом круге УимблдонаСпорт 4 июля, 16:01
Оглашение приговора бывшему сенатору Цыбко назначено на 3 августаНовости Урала 4 июля, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило новое экстренное предупреждение о сильном дожде с градом в столице в ближайший час.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением на день и вечер 4 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 12-17 м/с", - говорится в сообщении на сайте главка.
Во время непогоды возможно подтопление отдельных территорий, затруднение движения транспорта. Из-за усиления ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение кровель домов. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом.
Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и не укрываться от дождя и грозы под деревьями. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить. Водителям советуют парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев, а также в неблагоприятных погодных условиях соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.