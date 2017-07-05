Элтон Джон отменил концерт в Гамбурге из-за саммита G20

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БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Британский певец, композитор и пианист Элтон Джон отменил запланированный на 8 июля концерт в Гамбурге в связи с проведением в городе саммита "двадцатки". Как сообщили в среду организаторы, власти до сих пор не выдали самолету музыканта разрешение на посадку из-за ограничений, связанных с G20.
"Менеджмент до последнего надеялся, что все получится, но возникло слишком много неопределенности. Рано или поздно пришлось бы принять это решение", - пояснили в компании предпринимателя Карстена Янке, который является организатором концерта.
Шоу планировалось провести на стадионе Barclaycard Arena. Оно должно было собрать около 10 тыс. зрителей. В качестве новой даты проведения концерта рассматривается 5 декабря этого года.
"Мне очень жаль, что не удастся выступить в Гамбурге 8 июля, и я хотел бы извиниться перед моими поклонниками за причиненные неудобства. Но я рад возможности провести концерт 5 декабря", - заявил сам Элтон Джон.
Саммит G20 пройдет 7-8 июля.