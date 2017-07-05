Садовничий: роль медалей отличников при поступлении в вузы должна быть больше

Мутко: Дзюба и Кокорин находятся в расширенном списке кандидатов в сборную РоссииСпорт 5 июля, 15:45
Мутко: российские телеканалы могут заплатить за телеправа ЧМ-2018 не больше $40 млнСпорт 5 июля, 15:40
От "Искателей"до "Зубра": пять главных произведений Даниила ГранинаКультура 5 июля, 15:40
Первая парусная регата в Чечне проходит при информподдержке ТАССНовости агентства 5 июля, 15:38
Мутко: работа по созданию инфраструктуры для олимпийских видов спорта продолжитсяСпорт 5 июля, 15:36
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства участка ВСМ от Москвы до ВладимираТранспорт 5 июля, 15:33
Мутко: лимит на легионеров в РФПЛ не обязательно будет по схеме "10+15"Спорт 5 июля, 15:32
Мутко: Федерация бокса России имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2019 в СочиСпорт 5 июля, 15:29
На Среднем Урале планируют продолжить восстановление единственного в регионе кремляНовости Урала 5 июля, 15:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий считает, что золотые медали отменять нельзя, напротив, их роль при поступлении в университет должна быть больше. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в среду.
"Я считаю, что медаль, если она объективно оценивает знания на протяжении 11 лет, - это великое благо и оценка труда школьника. Я всегда был противником отмены медалей и тех льгот, которые давала медаль. Я выступаю за то, чтобы льготы были больше и роль медали была больше", - сказал Садовничий.
Он призвал не отменять медали, а "навести порядок" в их присуждении, как это было сделано с ЕГЭ. "Ни в коем случае нельзя медаль отменять", - подчеркнул ректор МГУ.