Садовничий: роль медалей отличников при поступлении в вузы должна быть больше

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий считает, что золотые медали отменять нельзя, напротив, их роль при поступлении в университет должна быть больше. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в среду.

"Я считаю, что медаль, если она объективно оценивает знания на протяжении 11 лет, - это великое благо и оценка труда школьника. Я всегда был противником отмены медалей и тех льгот, которые давала медаль. Я выступаю за то, чтобы льготы были больше и роль медали была больше", - сказал Садовничий.

Он призвал не отменять медали, а "навести порядок" в их присуждении, как это было сделано с ЕГЭ. "Ни в коем случае нельзя медаль отменять", - подчеркнул ректор МГУ.