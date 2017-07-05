Проект рекультивации полигона Царево в Подмосковье планируется подготовить к 1 сентября

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Компания, эксплуатирующая полигон "Царево" в Пушкинском районе Подмосковья, заказала проект его рекультивации. Как сообщила советник министра экологии и природопользования Московской области Мария Комкова, проект будет готов к 1 сентября, а сам полигон должен быть закрыт к 1 октября 2017 года.

"Вопрос рекультивации очень сложный, потому что очень дорогостоящий. Сейчас эксплуатирующая организация полигона "Царево" заказала проект рекультивации и должна представить его до 1 сентября", - сказала Комкова на встрече членов профильного комитета Мособлдумы с жителями Пушкинского и Чеховского районов по поводу закрытия полигонов ТБО "Царево" и "Кулаковский".

Она добавила, что в том случае, если проект не пройдет ни экологическую, ни государственную экспертизу, муниципалитету будет необходимо заказывать его повторно, власти Пушкинского района должны будут установить видеокамеры для мониторинга процесса рекультивации.

"Еще один вопрос, актуальный после закрытия, это решение вопроса с грунтами. Как мы столкнулись с полигоном "Кучино", грунтов после закрытия понадобится много, достаточно в большом объеме. Надо будет понимать, кто повезет, сколько повезет и уверенность со стороны жителей, что это будут именно грунты. Если до сих пор там не установлены видеокамеры, значит они должны быть установлены", - добавила Комкова.

Как уточняется в материалах встречи, полигон ТБО "Царево" должен быть закрыт до 1 октября 2017 года.