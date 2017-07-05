Россия заняла 10-е место по уровню кибербезопасности в мире

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия вошла в десятку стран мира с наиболее надежными системами обеспечения кибербезопасности. Об этом свидетельствуют данные международного рейтинга "Глобальный индекс кибербезопасности", составленного экспертами Международного телекоммуникационного союза ООН.
Первое место в списке занял Сингапур, второе и третье - США и Малайзия. Далее следуют Оман (4), Эстония (5), Маврикий (6), Австралия (7), Грузия и Франция (эти страны разделили 8-е место) и Канада (9). Россия заняла 10-е место.
Оценка компьютерной безопасности производилась по пяти параметрам: юридическая, техническая, организационная подготовленность, готовность к сотрудничеству, развитие образовательного и исследовательского потенциала. По всем этим показателям Россия заняла второе место среди стран СНГ, уступив первенство Грузии.
Всего в исследовании приняли участие 195 стран.