Комитет Думы рекомендовал отклонить проект об усилении ответственности уклонистов от армии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об ужесточении ответственности граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Об этом сообщил журналистам в четверг глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

"Решение такое [рекомендовать к отклонению] комитет подготовил в связи с тем, что от ряда сенаторов и депутатов (являющихся авторами документа - прим. ТАСС) пришла просьба о снятии законопроекта в связи с частичной потерей актуальности", - сказал Шаманов.

По его словам, некоторые положения законопроекта уже частично реализованы в других принятых законных актах. "Однако сама тема по повышению престижа воинской службы, безусловно, не снимается и будет дальше прорабатываться", - подчеркнул Шаманов.

О законопроекте

Проект закона об ужесточении ответственности за уклонение от призыва был внесен в 2015 году членами Совета Федерации и депутатами Госдумы, среди которых, в частности, сенатор Виктор Озеров и депутат Госдумы Иван Тетерин.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что ответственность за уклонение от призыва в соответствии с УК РФ наступает только "в случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу". При этом призывник может быть привлечен к ответственности только в случае, если он надлежащим образом оповещен о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, под расписку и уполномоченными лицами, отмечали авторы документа.

Как говорилось в пояснительной записке, в период призывной кампании ряд граждан не проживают по месту регистрации, скрывают сведения о своем местонахождении, отказываются получать повестки военного комиссариата и расписываться за них. Фактически уклоняясь от призыва на военную службу, такие граждане пользуются ситуацией, при которой уклонение от получения повестки военного комиссариата не рассматривается как факт уклонения от призыва.

Предлагаемые проектом изменения в законодательные акты РФ направлены на исключение прямой зависимости явки граждан в военные комиссариаты от факта получения ими повестки военного комиссариата под расписку, указывали авторы документа.

Кроме того, авторы предлагали повысить размеры административных штрафов от 1 до 3 тысяч рублей за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, за уклонение от медицинского обследования и за умышленную порчу или утрату документов воинского учета. При этом за повторное совершение указанных правонарушений предлагалось ввести штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Также авторы выступали с предложением ввести наказание за уклонение от получения повестки. За это предлагалось наказывать штрафом в размере от 1 до 3 тысяч рублей, а при наличии отягчающих обстоятельств - административным арестом на срок до 15 суток.