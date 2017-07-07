Страховые выплаты родственникам погибших на руднике "Заполярный" осуществит СОГАЗ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ответственность ГМК "Норникель" - владельца рудника "Заполярный" в Красноярском крае, где погибли четыре человека, - застрахована в компании СОГАЗ, сообщила пресс-служба страховщика.

"АО "СОГАЗ" является страховщиком ответственности владельца рудника "Заполярный" Заполярного филиала компании "Норникель", на котором 7 июля произошел взрыв", - говорится в сообщении компании.

Взрыв на шахте произошел утром в пятницу. По информации экстренных служб, на глубине 490 метров при проведении горнопроходческих работ произошел взрыв газовоздушной смеси.

Как ранее сообщал ТАСС, тела четырех погибших горняков подняты на поверхность, эвакуирован персонал шахты в составе 161 человек. Трое их них госпитализированы. По оценке врачей, они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Поисково-спасательные работы завершены, работа рудника приостановлена на время следственных действий.

По закону об обязательном страховании владельца опасного объекта, страховая выплата за гибель человека на опасном объекте составляет 2,025 млн руб. Выплата пострадавшему может составлять до 2 млн руб., сумма рассчитывается в зависимости от тяжести травм.