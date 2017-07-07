Супруга Ярошенко надеется на возвращение летчика в РФ после встречи Путина и Трампа

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Виктория Ярошенко, супруга российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, надеется на его возвращение в РФ после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
В пятницу в Гамбурге состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, что Ярошенко с супругой написали на имя Путина письмо с просьбой поднять этот вопрос на предстоящей встрече с американским лидером, заявил, что не в курсе, будет ли обсуждаться судьба Константина Ярошенко на встрече лидеров двух стран. Он отметил, что о письме Ярошенко доложено президенту.
"Знаете, у меня с самого начала были большие надежды именно на эту встречу, потому что сейчас между нашими государствами начинается закладка отношений. Может быть, как раз этот момент послужит дипломатическим началом, и очень надеемся, что Константин сможет вернуться домой, на родину, к нам", - рассказала Виктория Ярошенко ТАСС.
Ранее сообщалось, что Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении на родину. Письмо было передано в Белый дом через российское посольство в Вашингтоне 4 июля. Супруга Ярошенко в беседе с ТАСС назвала письмо Трампу последней надеждой на встречу с семьей. По словам жены летчика, вся семья очень надеется на реакцию со стороны действующего президента США. Она отметила, что после смерти матери моральное и физическое состояние Константина ухудшилось.
Россиянин был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.
Как ранее сообщалось, мать Константина Ярошенко умерла в больнице Ростова-на-Дону от сердечного приступа в начале мая этого года, так и не дождавшись встречи с сыном на родине.
Жена и дочь россиянина также адресовали Трампу письмо с просьбой о помиловании, подчеркнув роль возможного освобождения в налаживании отношений между Россией и США. Ранее обращение о помиловании Ярошенко к президенту США подписала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.