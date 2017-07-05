"Известия": летчик Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении в Россию

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам лишения свободы, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о возвращении на родину, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на Ярошенко.

По данным издания, письмо было передано в Белый дом через российское посольство в Вашингтоне 4 июля. "Это обращение к Дональду Трампу - мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме. Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России", - заявил Ярошенко изданию.

В письме, с текстом которого ознакомилась газета, россиянин рассказал о сложностях, которые возникают у него из-за языкового барьера - в частности, он не понимает приказы надсмотрщиков и не может объяснить суть своих проблем со здоровьем. Также Ярошенко написал о страданиях от разлуки с семьей и скорби по матери, которая скончалась в мае этого года. "Держусь только мыслями о жене и дочке. Если я умру в тюрьме, они не вынесут такого удара", - написал он.

Жена и дочь россиянина также адресовали Трампу письмо с просьбой о помиловании, подчеркнув роль возможного освобождения в налаживании отношений между Россией и США. Ранее обращение о помиловании Ярошенко к президенту США подписала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.

Россиянин был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.