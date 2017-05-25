Ситуация с летчиком Ярошенко находится под личным контролем Лаврова

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Ситуация вокруг осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко находится на личном контроле министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство добивается возвращения Ярошенко в Россию, "задействуя весь арсенал дипломатических средств". "Этот вопрос находится на личном контроле у Сергея Викторовича Лаврова", - заявила дипломат.

"Мы практически в ходе каждого полноформатного контакта с американской стороной передаем подробную информацию и о состоянии здоровья, которое волнует российскую сторону, и о соблюдении его прав", - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.

Она выразила глубочайшие соболезнования семье Ярошенко в связи с кончиной его матери: "Она боролась за него (сына) так и столько, что, честно говоря, все время был вопрос, откуда у нее берутся силы... Видимо, силы закончились".

"Бороться будем и дальше за него", - заверила Захарова.