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Супруга Ярошенко назвала его письмо Трампу последней надеждой вернуться в РФ

Политика
5 июля, 11:17 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 5, июля. /ТАСС

Вся семья летчика очень надеется на реакцию со стороны президента США, добавила Виктория Ярошенко

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Виктория Ярошенко

Виктория Ярошенко

© Артем Геодакян/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Супруга российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, Виктория назвала его письмо президенту США Дональду Трампу последней надеждой на встречу с семьей. Такое мнение она высказала в среду ТАСС.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на Ярошенко, что он обратился к Трампу с просьбой о возвращении на родину. По данным издания, письмо было передано в Белый дом через российское посольство в Вашингтоне 4 июля.

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"Это письмо - последняя надежда, крик души, раз он решился обратиться непосредственно к президенту США. Просит или о помиловании, или о передаче по конвенции, обмене", - сказала она.

По словам жены летчика, вся семья очень надеется на реакцию со стороны действующего президента США. "Я очень надеюсь, что наши письма не останутся без внимания, и господин Трамп что-нибудь ответит. И это письмо, и то, которое писала Любовь Михайловна (мать летчика, умерла весной 2017 года - прим. ТАСС). (...) Я думаю, что в этой ситуации президент - самая сильная инстанция", - отметила Ярошенко.

Она добавила, что после смерти матери состояние Константина ухудшилось. "Известие о смерти матери подорвало не только физическое, но и моральное здоровье Константина. Конечно, кроме всего прочего, ему очень сложно там находиться на психологическом уровне", - пояснила супруга пилота.

Дело Ярошенко

Россиянин был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Как ранее сообщалось, мать Константина Ярошенко умерла в больнице Ростова-на-Дону от сердечного приступа в начале мая этого года, так и не дождавшись встречи с сыном на родине.

Жена и дочь россиянина также адресовали Трампу письмо с просьбой о помиловании, подчеркнув роль возможного освобождения в налаживании отношений между Россией и США. Ранее обращение о помиловании Ярошенко к президенту США подписала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.

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