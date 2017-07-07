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Новая российская вакцина против Эболы может быть зарегистрирована до конца года

Общество
7 июля, 16:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июля. /ТАСС

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что новая вакцина имеет хорошие перспективы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Новая российская вакцина против лихорадки Эбола находится в стадии регистрации, свидетельство может быть получено до конца года. Об этом сообщила в пятницу журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которая принимает участие в открытом заседании правительства Свердловской области в Екатеринбурге.

"Одна российская вакцина против Эболы была зарегистрирована в конце 2016 года. Вторая вакцина другого содержания и наполнения, она другая по конструкции и не требует специальных условий для хранения. Сейчас вакцина находится в стадии регистрации и, надеемся, что к концу года получим регистрационное свидетельство", - сказала она.

Попова добавила, что новая вакцина разработана научным центром "Вектор" (Новосибирск) и "имеет хорошие перспективы".

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