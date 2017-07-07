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Жириновский предложил премировать сотрудников Гидрометцентра за точный прогноз

Общество
7 июля, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Лидер ЛДПР заявил, что его предложение "разогнать "Мосгидромет" повысило качество прогнозов службы

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предложивший ранее разогнать "Мосгидромет", увидел "качественное изменение" в работе синоптиков и предложил премировать их.

Как сообщила пресс-служба либерал-демократов, в пятницу Жириновский посетил московский фестиваль садов и цветов, причем перенес время своего визита с полудня на 11 часов утра в связи с прогнозом синоптиков о дожде. "В результате общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде", - отметили в пресс-службе.

В связи с этим, проинформировали в партии, лидер ЛДПР "отправил письмо с благодарностью сотрудникам московского подразделения Гидрометцентра России и предложил премировать их за точный прогноз".

"Хочу отметить качественное изменение работы метеорологической службы. Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы об изменении погоды", - говорится в выдержке из письма Жириновского, поступившей в ТАСС.

При этом руководитель либерал-демократов связывает этот качественный прогноз с его критикой в адрес синоптиков. 5 июля, попав под дождь, он предложил "разогнать "Мосгидромет" за неточные прогнозы погоды.

Однако Гидрометцентр выразил недоумение в связи с этой критикой, причем в адрес несуществующей структуры.

Как ранее пояснила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, "по Москве прогноз на текущие и следующие сутки выпускает Центральное управление по Гидрометслужбе".

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