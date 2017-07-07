Жириновский предложил премировать сотрудников Гидрометцентра за точный прогноз

Магазин без кассиров и кредит в соцсетях: будущее платежных средств и банковских операцийЭкономика и бизнес 7 июля, 19:18
Счастье в браке и без: что происходит с институтом семьиОбщество 7 июля, 19:09
Наглядная реновация: на ВДНХ показали квартиры для переселенцев из хрущевокОбщество 7 июля, 18:41
Заново влюбились: почему мы снова покупаем виниловые пластинкиКультура 7 июля, 18:38
Немец Киттель выиграл седьмой этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 7 июля, 18:37
Путин пожелал участникам ралли "Шелковый путь" успехов и по-настоящему победного настрояСпорт 7 июля, 18:35
Тренерский штаб "Бруклина" положительно отнесся к решению Мозгова сыграть на ЕвробаскетеСпорт 7 июля, 18:30
Российский спутник сфотографировал из космоса портрет Путина на поле в ИталииОбщество 7 июля, 18:19
Тренер сборной Мексики по футболу Осорио дисквалифицирован на 6 матчейСпорт 7 июля, 18:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предложивший ранее разогнать "Мосгидромет", увидел "качественное изменение" в работе синоптиков и предложил премировать их.
Как сообщила пресс-служба либерал-демократов, в пятницу Жириновский посетил московский фестиваль садов и цветов, причем перенес время своего визита с полудня на 11 часов утра в связи с прогнозом синоптиков о дожде. "В результате общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде", - отметили в пресс-службе.
В связи с этим, проинформировали в партии, лидер ЛДПР "отправил письмо с благодарностью сотрудникам московского подразделения Гидрометцентра России и предложил премировать их за точный прогноз".
"Хочу отметить качественное изменение работы метеорологической службы. Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы об изменении погоды", - говорится в выдержке из письма Жириновского, поступившей в ТАСС.
При этом руководитель либерал-демократов связывает этот качественный прогноз с его критикой в адрес синоптиков. 5 июля, попав под дождь, он предложил "разогнать "Мосгидромет" за неточные прогнозы погоды.
Однако Гидрометцентр выразил недоумение в связи с этой критикой, причем в адрес несуществующей структуры.
Как ранее пояснила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, "по Москве прогноз на текущие и следующие сутки выпускает Центральное управление по Гидрометслужбе".