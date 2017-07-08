Ульяновская многодетная семья победила в акции "Роди патриота в День России"

УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в субботу вручил ключи от автомобиля УАЗ "Патриот" многодетной семье Прокопьевых из села Большие Ключищи, ставшей победителем акции "Роди патриота в День России". Многодетный отец Александр Прокопьев рассказал ТАСС, что именно такой автомобиль был нужен большой семье.

"Автомобиль очень нам нужен, у нас старая "десятка", 2003 года выпуска, ржавая, постоянно "сыплется", в ремонт постоянно деньги вкладываем. Это просто подарок судьбы нам, мы просто очень счастливы", - сказал собеседник агентства.

В семье Прокопьевых уже есть 16-летний сын Дмитрий, четырехлетняя Ангелина, двухлетний Олег, а 12 июня семья пополнилась еще двумя сыновьями - на свет появились Илья и Денис. Многодетная мама Наталья Прокопьева рассказала ТАСС, что врачи поставили ей срок 24 июля, "но чудо случилось гораздо раньше". "Про акцию слышали, но никак не думали, что в ней победим", - отметила собеседница агентства.

Еще две семьи получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Среди финалистов оказались семья Кадышевых из Радищевского района, в которой 12 июня родился четвертый ребенок - дочь Анастасия, и Рыткиных из Вешкаймского района - в День России в ней появился сын Глеб, ставший третьим ребенком. Другие финалисты акции получили детские игрушки и другие подарки.

Губернатор Ульяновской области на торжественной церемонии отметил, что в регионе ежегодно рождается свыше 15 тыс. малышей, при этом растет количество не только вторых, но и третьих, четвертых, пятых детей. "В прошлом году у нас родилось около 2,5 тыс. таких малышей (сделавших семью многодетной - прим. ТАСС), что почти в два раза больше, чем четыре года назад", - сказал он.

Акция "Роди патриота в День России" проводится в Ульяновской области с 2005 года, главный приз - автомобиль УАЗ "Патриот". Ее участницами становятся женщины, ожидающие рождения ребенка в июне, финалисток определяют из тех, в чьей семье появились дети 12 июня. В 2017 году в День России родилось 40 малышей: 20 мальчиков и 20 девочек. За все годы проведения акции в День России появились на свет 808 детей, участницами акции стали свыше 12 тыс. женщин.