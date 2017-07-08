Все страны G20, кроме США, выразили приверженность Парижскому соглашению

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Все страны - участницы саммита Группы двадцати кроме США выразили приверженность Парижскому соглашению по климату.

Об этом сообщило в пятницу немецкое агентство DPA со ссылкой на выдержки из итогового заявления.

19 участников саммита подтвердили готовность срочно выполнять договоренности, а выход Вашингтона они при этом принимают к сведению, отмечает DPA.

В начале июня Трамп объявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Он считает, что оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а следование его положениям могло обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Наблюдатели констатируют раскол в западном мире именно из-за позиции США по климату.