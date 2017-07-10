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Махачкала обратится к опыту Москвы при развитии транспортной инфраструктуры

Общество
10 июля, 10:20 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, июля. /ТАСС

Столичный департамент транспорта передаст Махачкале 15 троллейбусов

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МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Власти столицы Дагестана воспользуются опытом Москвы при решении транспортных проблем города . Об этом сообщил ТАСС мэр Махачкалы Муса Мусаев.

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов и глава города Махачкалы Муса Мусаев 6 июля подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области развития транспортной инфраструктуры дагестанской столицы в рамках Московского урбанистического форума.

"Мы наблюдаем и констатируем все болевые точки, которые имеются - транспортный коллапс, пробки, логистика, которые не соответствуют задачам сегодняшнего дня. Для решения этих проблем после инвентаризации была определена задача развития инфраструктуры и определена была программа развития транспортной инфраструктуры Махачкалы. Мы предварительно приехали и изучили опыт Москвы. Полгода практически в ручном режиме шло ознакомление с лучшими практиками, реализованными на территории России, и лучшими практиками в этой области оказались московские", - сказал он.

Мусаев добавил, что инвентаризацией дорожного хозяйства Махачкалы власти города начали заниматься в прошлом году. Транспортная инфраструктура Махачкалы, изначально рассчитанная на 350 тыс. жителей и не более 50 тыс. транспортных средств, не соответствует потребностям населения, численно почти в три раза превысивших ориентировочные показатели, уточнил мэр. По его словам, многие объекты устарели. "В Дагестане на сегодня все светофорные объекты прошлого века. Ни одного нет с контроллером дистанционного управления", - отметил он, уточнив, что первые светофоры в городе будут заменены на перекрестке улиц Гамидова и Шамиля и в редукторском поселке Яргского.

"Мы сегодня практически на грани реализации проекта парковочных пространств, формирования парковочных зон, которые исключат большое количество безобразно припаркованных транспортных средств. В три ряда паркуются, ухудшая транспортную логистику. Это и внедрение умных светофоров, и введение ГЛОНАСС. Эти проекты в Москве внедрены и дали положительный эффект, и мы хотим пойти по этому же пути", - добавил Мусаев.

Также Махачкала получит 15 троллейбусов от департамента транспорта города Москвы. "Департамент транспорта Москвы уже определили на сегодня 15 троллейбусов, эта цифра может и вырасти. (…) Мы ранее обозначили, что у нас очень маленький парк - 45 троллейбусов, из них 25-30 выходят на пять маршрутов, которые есть на территории города. Поэтому они нашу просьбу удовлетворили, поддержали нас, 15 троллейбусов будут предоставлены нашему городу", - сказал мэр.

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