Почти 65% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала июля

МОСКВА, 10 июля./ТАСС/. Более 60% месячной нормы осадков выпало в Москве за первые девять дней июля. Об этом ТАСС сообщили в столичном Метеобюро.

"С начала июля выпал 61 мм осадков, что составляет почти 65% месячной нормы - 94 мм",- отметил представитель метеослужбы.

Самым дождливым июль в Москве был в 2008 году, когда в городе выпал 181 мм осадков, или почти две месячные нормы. Самым сухим оказался 2014 год - всего 4 мм осадков.

По данным синоптиков, июль 2017 года в Москве может вписать себя в метеоисторию как один из самых холодных. "Средняя температура воздуха за прошедшие дни оказалась ниже нормы на 2,5 градуса",- отметили в метеослужбе.

По статистике, такая прохладная погода в июле месяце случается один раз в 4-5 лет. Последний раз похожие холода были в 2009 году в период с 4 по 6 июля. А самые холодные июльские сутки в Москве наблюдались в 1976 году, когда средняя суточная температура воздуха составляла всего 8,3 градуса. Сейчас самая низкая средняя суточная температура составляет 11,1 градуса - так холодно было в минувшую субботу, 8 июля.