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Губернатор Кубани считает, что курортный сбор должны собирать налоговые органы

Общество
11 июля, 10:51 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, июля. /ТАСС

По мнению Вениамина Кондратьева, такое решение сэкономит средства, которые могли бы быть затрачены на создание соответствующей службы

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КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Курортный сбор с отдыхающих должны взимать налоговые органы, а не какая-либо другая структура - это сэкономит средства, которые могли бы быть затрачены на создание соответствующей службы. Такое мнение высказал во вторник ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Проект закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят Госдумой в первом чтении 23 июня, а в понедельник обсуждался на парламентских слушаниях в нижней палате. Глава Минкавказа Лев Кузнецов ранее отметил, что курортный сбор, вопреки ряду предложений депутатов и представителей регионов, должен оставаться неналоговым платежом, поскольку такая форма платежа будет иметь целевой характер.

"Мы по-прежнему считаем, что это должен быть налоговый сбор, то есть собирать его должны налоговые органы. Таким образом, мы не потратим лишних денег на создание новой структуры, которая будет заниматься взиманием средств. А вот уже определять, на какие конкретные проекты пойдут эти деньги, будут опять же главы (муниципалитетов, где будет взиматься сбор)", - сказал Кондратьев.

Глава региона высказался за передачу полномочий по регулированию размера сбора в муниципалитеты. "Они (муниципалитеты - прим. ТАСС) как никто другой понимают, какие отдыхающие к ним приезжают, с какими финансовыми возможностями. На какой-то период времени главы вообще могут сделать сбор нулевым - все понимают, что эта новая для края мера не должна отпугнуть наших туристов", - отметил губернатор.

Также Кондратьев приветствовал снижение ставки сбора со 100 до 50 рублей. "Сегодня профильный комитет Госдумы предлагает ставку в 50 рублей с туриста в сутки на первый год действия пилотного проекта, что также полностью соответствует нашим предложениям", - добавил он.

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