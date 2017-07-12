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Приграничное наследие: за что "Ландшафты Даурии" попали в список ЮНЕСКО

Общество
12 июля, 19:10 UTC+3

В Кракове завершил работу Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО. По его итогам в список Всемирного наследия включена природная территория "Ландшафты Даурии" на российско-монгольской границе

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Даурский заповедник

Даурский заповедник

© Игорь Шпиленок/wikipedia.org

"Ландшафты Даурии" — теперь новый объект Всемирного наследия. Комитет ЮНЕСКО объявил об этом во время очередной — 41-й сессии в Кракове. Территория "Ландшафтов Даурии" находится частично в России, частично — в Монголии. С российской стороны в него входят Даурский заповедник в Забайкальском крае и часть заказника "Долина дзерена", с монгольской — строго охраняемая природная территория "Монгол Дагуур".

Даурская степь — один из ключевых экологических регионов планеты. В рамках инициативы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Global 200, он признан наиболее значимым для сохранения биоразнообразия Земли.

Даурия — единственный экорегион в мире, где темнохвойные леса естественным образом переходят в умеренно-континентальные луга. Прохладный и влажный лесной климат сменяется засушливым степным. Лето здесь жаркое, а зима сухая и холодная. На территории большое разнообразие экосистем и видов, которые вынуждены были приспособиться к резко меняющимся условиям жизни. Здесь представлен полный комплекс ландшафтов — от лесных до степных, включая озера, водно-болотные угодья, речные долины и горные участки, сохранившиеся почти в первозданном состоянии.

Птичий привал

Регион расположен на стыке крупных биогеографических регионов, поэтому озера Даурии — очень важное место для перелетных птиц. Здесь пролегает один из наиболее протяженных пролетных путей в мире — из Сибири и Восточной Азии в Океанию и Австралию. На водно-болотных угодьях, которые формируют местные озера, — основное место отдыха для более трех миллионов перелетных птиц. Среди них много редких видов — 16 занесены в список находящихся под угрозой видов Международного союза охраны природы, еще около 40 — в Красные книги России и Монголии.

Именно в Даурии находятся крупнейшие в Забайкалье озера — Торейские. Из 15 известных в мире видов журавлей на Торейских озерах обитает шесть (японский журавль, стерх, серый журавль, даурский журавль, черный журавль и красавка). Это также единственное в России и одно из немногих известных в мире мест гнездования реликтовой чайки.

От дзерена до суслика

Регион имеет ключевое значение для охраны еще одного уникального животного — дзерена. Здесь по-прежнему существуют многочисленные стада этих мигрирующих диких копытных.

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В Забайкалье популяция этих антилоп обитала до начала ХХ века, но сто лет назад из-за хозяйственной деятельности человека они ушли в монгольские степи. Вновь на российской территории дзерены закрепились весной 2013 года. Животные тогда перекочевали из Монголии в Россию в поисках новых кормовых угодий. По данным осеннего учета, популяция уже составляет около 7,5 тыс. животных. Сейчас они занесены в России в Красную книгу.

В границах "Ландшафтов Даурии" сохранились и другие оригинальные животные, например, здесь одно из надежных убежищ для редкого представителя диких кошачьих — манула. В Даурии обитают и охраняются такие местные эндемики как даурский еж, даурский цокор, даурский суслик, а также центральноазиатский эндемик — монгольский сурок, или тарбаган.

Попали не сразу

Работа по включению этой уникальной территории в список Всемирного наследия началась более 15 лет назад. В 2015 году Комитет ЮНЕСКО впервые рассмотрел номинацию, однако пройти отбор для включения в список Всемирного наследия объекту в тот раз не удалось. Комитет признал его мировую ценность, однако предложил России и Монголии доработать представленное досье, что и было сделано. 

Сейчас "Ландшафты Даурии" стали 11-м объектом природного наследия в России. Такой статус в нашей стране уже имеют:

  • Девственные леса Коми
  • Озеро Байкал
  • Вулканы Камчатки
  • Золотые горы Алтая
  • Западный Кавказ
  • Центральный Сихотэ-Алинь
  • Убсунурская котловина
  • Остров Врангеля
  • Плато Путорана
  • Ленские столбы

Присвоение статуса объекта Всемирного наследия предусматривает более строгие обязательства стран по его обеспечению и развитию территорий, подчеркнул глава Минприроды Сергей Донской. В частности, конвенция о Всемирном наследии, в рамках которой и создан список, не допускает наличия в границах участка добычи полезных ископаемых и разрушающих природные комплексы производств. При этом разрешены дружественные к природе отрасли, например, народные промыслы и туризм.

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