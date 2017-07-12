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Глава Ростуризма: высокий туристский сезон в России проходит успешно

Общество
12 июля, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

По словам Олега Сафонова, курорты Краснодарского края посетили уже более 4 млн человек, а в Крым за первое полугодие съездили 1,5 млн туристов

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Внутренний турпоток в России находится в целом на уровне прошлого года, высокий туристский сезон проходит в РФ успешно. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава Ростуризма Олег Сафонов.

"По нашему мнению, он (высокий туристский сезон - прим. ТАСС) проходит успешно", - сказал он.

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По словам Сафонова, за первое полугодие Крым посетили 1,5 млн человек, что на 4% меньше, чем в прошлом году. "Четырехпроцентное отставание я считаю статистической погрешностью, поэтому можно сказать о том, что уровень турпотока в Республику Крым находится на том же уровне, что и в прошлом году", - отметил он.

Как сообщил глава Ростуризма, курорты Краснодарского края посетили уже более 4 млн человек, Калининградскую область - 525 тыс. туристов, что на 5% больше, чем за тот же период прошлого года.

"Поэтому показатели высокого туристского сезона очень хорошие, - сказал Сафонов. - В целом, примерно показатели прошлого года, но когда мы сравниваем с очень высокой базой 2016 года, мы должны понимать, что мы сравниваем с тем годом, который был уникальным для российского туристского рынка. На рынке отсутствовал основной наш конкурент - Турция".

Он также отметил, что средняя загрузка гостиниц в Москве составляет около 80%, в Санкт-Петербурге - 85%, в Казани - 75%, в Краснодарском крае - 69%.

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Персоны
Сафонов, Олег Петрович
Страны
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