Глава Ростуризма: высокий туристский сезон в России проходит успешно

Субсидии под киль: что может грозить малым и средним рыбопромысловым предприятиям АрктикиЭкономика и бизнес 12 июля, 11:30
Правоохранительные органы РФ получили данные по болельщикам из 27 стран перед КК-2017Спорт 12 июля, 11:21
Онлайн-конференция "Финансовая господдержка предпринимателей"Онлайн-конференции 12 июля, 11:20
Минфин предложил распространить действие ЕГАИС на лекарстваЭкономика и бизнес 12 июля, 11:15
"Лаборатория Касперского" опровергла обвинения в причастности к кибершпионажуЭкономика и бизнес 12 июля, 11:15
Пумпянский: стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть сдан уже в октябре-ноябреСпорт 12 июля, 11:08
Совфед освободил от должности главу комитета по обороне Виктора ОзероваПолитика 12 июля, 10:59
Боксер Пакьяо сообщил о намерении продолжить карьеруСпорт 12 июля, 10:59
Федерация бокса России взялась за профессионалов: дисциплина включена в реестр МинспортаСпорт 12 июля, 10:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Внутренний турпоток в России находится в целом на уровне прошлого года, высокий туристский сезон проходит в РФ успешно. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава Ростуризма Олег Сафонов.
"По нашему мнению, он (высокий туристский сезон - прим. ТАСС) проходит успешно", - сказал он.
По словам Сафонова, за первое полугодие Крым посетили 1,5 млн человек, что на 4% меньше, чем в прошлом году. "Четырехпроцентное отставание я считаю статистической погрешностью, поэтому можно сказать о том, что уровень турпотока в Республику Крым находится на том же уровне, что и в прошлом году", - отметил он.
Как сообщил глава Ростуризма, курорты Краснодарского края посетили уже более 4 млн человек, Калининградскую область - 525 тыс. туристов, что на 5% больше, чем за тот же период прошлого года.
"Поэтому показатели высокого туристского сезона очень хорошие, - сказал Сафонов. - В целом, примерно показатели прошлого года, но когда мы сравниваем с очень высокой базой 2016 года, мы должны понимать, что мы сравниваем с тем годом, который был уникальным для российского туристского рынка. На рынке отсутствовал основной наш конкурент - Турция".
Он также отметил, что средняя загрузка гостиниц в Москве составляет около 80%, в Санкт-Петербурге - 85%, в Казани - 75%, в Краснодарском крае - 69%.