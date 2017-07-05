Туроператоры не отмечают сильного снижения спроса на курорты РФ из-за погоды

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Туроператоры отмечают лишь незначительное влияние холодной погоды в июне на поездки по России и полагают, что спрос в июле вырастет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, первыми на себе почувствовал погодный фактор в июне внутренний рынок. "Это касается как основных российских курортов в Краснодарском крае и Крыму, где температура в июне была ниже средних многолетних значений, так и санаториев и пансионатов Подмосковья и других центральных регионов России. Дождливая погода несколько "отпугнула" туристов от этого привычного и территориально близкого отдыха", - говорится в сообщении ассоциации.

Например, по данным туроператора АЛЕАН, из-за погоды число желающих отдохнуть в пансионатах Подмосковья и регионов в среднем снизилось на 15%, при этом в компании не отмечают значительных изменений в спросе на южном направлении. Как полагает туроператор "Мультитур", турпоток на российские курорты в июле начнет расти - в курортных регионах наступают самые теплые месяцы. Самые активно запрашиваемые регионы среди туристов в настоящее время - Краснодарский Край, Крым, Абхазия.

Как подчеркивают ведущие туроператоры, никаких проблем с быстрым подтверждением туров в отелях Краснодарского края или Крыма нет, так что уехать на российские курорты можно прямо в ближайшие выходные. По данным "Мультитур", сегодня 90% всех объектов размещения Крыма, Краснодарского края, Абхазии "готовы с распростертыми объятиями принять к себе долгожданного туриста".

По статистике продаж за последние семь дней интернет- магазина пакетных туров Onlinetours.ru 32% бронирований пришлось на Турцию, 14% - на Грецию, около 11% - на российские курорты, еще порядка 40% - на другие теплые страны (Кипр, Испания, Таиланд, Тунис, Болгария, Доминиканская республика, Мальдивы). В компании отмечают, что поток российских туристов в Турцию в июне на 30% превысил аналогичный показатель 2015 года.

Также туроператоры отмечают рост бронирований "last minute", когда туристы планируют свои поездки в последний момент, и рост интереса к коротким поездкам на выходные, однако не могут однозначно связать такую тенденцию с погодным фактором.