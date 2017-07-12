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Столичный конкурс по программе реновации собрал более 130 заявок от архитектурных бюро

Общество
12 июля, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В конкурсе на разработку концепций экспериментальных площадок приняли участие 17 стран

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Москвы получили 132 заявки и около 50 творческих заданий от архитектурных бюро на разработку концепций экспериментальных площадок в рамках программы реновации жилого фонда. Всего в конкурсе приняли участие представители 17 стран, 40 предложений поступило от команд с иностранными участниками, сообщил в среду ТАСС главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Конкурс проводится Москомархитектурой по поручению мэра Сергея Собянина для выбора наилучших решений для пяти пилотных площадок в разных округах столицы. Заявки подали архитектурные и проектные бюро Москвы, а также региональные бюро и консорциумы с иностранным участием. Всего было подано 132 заявки и около полусотни творческих заданий", - сказал Кузнецов.

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Он добавил, что 1 августа 2017 года жюри изучит поступившие заявки и отберет лучшие команды, которым на втором этапе уже на гонорарной основе будет предложено разработать концепции в соответствии с техническим заданием.

"Мы видим широчайший географический охват по заявкам - в консорциумах представлены бюро из Германии, Нидерландов, Великобритании, Испании, Малайзии, Италии, Венгрии, Сербии, Турции, Франции, США, Японии, Грузии, Турции, Индии, Кипра и Финляндии - 17 стран-участниц, 40 заявок с иностранным участием. Большое количество региональных бюро говорит о заинтересованности в программе по всей России", - уточнил главный архитектор столицы.

25 апреля 2017 Москомархитектура объявила архитектурно-градостроительный конкурс в рамках создания концепции для пяти экспериментальных площадок по проекту столичной реновации. Для участия команды должны были предоставить портфолио, подтверждающее опыт разработки градостроительной документации на территории не меньше, чем квартал. Иностранным офисам предписывалось иметь партнера или проектный офис на территории Российской Федерации.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил Собянину снести в Москве так называемые "хрущевки", а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Жители города, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка.

В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 домов, включенных в него, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

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