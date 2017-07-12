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В московском парке "Зарядье" начался монтаж аттракциона "Полет над Россией"

Общество
12 июля, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Посетители аттракциона смогут посмотреть фильмы о природных и культурных достопримечательностях страны

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Строительная площадка парка "Зарядье"

Строительная площадка парка "Зарядье"

© АГН "Москва"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Монтаж конструкций аттракциона со спецэффектами "Полет над Россией" начался в парке "Зарядье". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

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Предполагается, что аттракцион должен стать новой достопримечательностью столицы. Зрители будут располагаться на динамической платформе, которая создаст ощущение полета, и смотреть видеофильм. Они смогут получить представление обо всем разнообразии природы нашей страны, увидеть объекты культурного наследия. Видеоряд будет проецироваться на сферический 12-метровый экран и сопровождаться набором климатических и звуковых эффектов.

"Потрясающее качество объемного изображения, впечатляющая динамика и мощный звук помогут по-новому взглянуть на ключевые природные и культурные достопримечательности России. Аттракцион будет нести функцию интерактивной образовательной программы", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, один из первых фильмов, снятых для подобных аттракционов, был сделан для "Диснейленда" в Калифорнии. Сегодня такие программы существуют в тематических парках разных штатов, а также в Канаде, крупнейших городах Китая, в Абу-Даби.

Основные работы по благоустройству парка "Зарядье" и на близлежащих улицах планируют завершить ко Дню города, который отмечается в сентябре. На территории парка создадут характерные для России ландшафтные зоны - лес, степь, заливные луга и северный ландшафт, которые террасами спустятся от Варварки к Москве-реке. В ландшафтных зонах высадили более 600 деревьев, свыше 8 тыс. кустарников и более 120 видов цветов, трав и ягод.

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