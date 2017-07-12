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Москалькова посетила в больнице осужденного инвалида-колясочника Мамаева

Общество
12 июля, 23:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Омбудсмен отметила, что намерена ходатайствовать об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в московской больнице приговоренного к 4,5 годам колонии инвалида первой группы Антона Мамаева. Об этом в среду Москалькова написала на своей странице в Instagram.

"Посетила Антона Мамаева. Намерена ходатайствовать об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью", - говорится в сообщении.

Мамаев передвигается на инвалидном кресле, он болен спинальной мышечной атрофией. 30 июня суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы за разбой (часть 2 статьи 162 УК РФ). Сообщалось, что он был помещен в больницу при СИЗО "Матросская тишина", куда его доставили на инвалидной коляске и где о нем заботится сокамерник.

Во вторник Москалькова сообщила, что Мамаева доставили в городскую больницу для обследования на предмет возможного содержания под стражей. Она встретилась с отцом молодого человека и заявила, что готова обратиться в суд с ходатайством об освобождении по болезни. Прокуратура Москвы сообщила, что проверит обоснованность приговора Мамаеву. Между тем в Тимирязевском районном суде Москвы пояснили, что часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ, по которой осужден Мамаев, не предполагает альтернативы наказанию в виде лишения свободы.

Посетила Антона Мамаева. Намерена ходатайствовать об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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