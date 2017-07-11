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Московский суд объяснил назначение реального наказания осужденному за разбой инвалиду

Происшествия
11 июля, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Вина Антона Мамаева подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий и видеозаписью с камер видеонаблюдения, пояснили в суде

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Тимирязевский районный суд Москвы объяснил, почему 28-летнему Антону Мамаеву, который является инвалидом 1-й группы, было назначено наказание в виде реального лишения свободы в колонии общего режима.

"Как указано судом в приговоре, при назначении Антону Мамаеву наказания в виде реального лишения свободы суд принял во внимание, что указанное им заболевание не включено в перечень, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ и Министерства юстиции. Также санкция ч. 2 ст. 162 УК РФ является безальтернативной, а в силу действующего законодательства вопросы об освобождении от наказания в виде лишения свободы в связи с болезнью разрешаются органами, исполняющими наказание, в порядке исполнения приговора на основании постановления правительства РФ от 6 февраля 2004 года "О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

Пресс-секретарь пояснила, что вина Мамаева в совершении преступления была подтверждена рядом доказательств, а именно показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами, а также просмотренной и оцененной судом видеозаписью с камер видеонаблюдения, установленных в гаражно-строительном кооперативе "Дуга". Кроме того, при назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимых и роль каждого при совершении преступления, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Прохорычева отметила, что адвокат Мамаева уже обжаловал приговор в Мосгорсуде. Кроме того, как сообщили во вторник в пресс-службе столичного надзорного ведомства, прокуратура Москвы по поручению Генеральной прокуратуры РФ проверит, имеются ли основания для оспаривания обвинительного приговора, вынесенного Тимирязевским районным судом Москвы жителю столицы, страдающему редким заболеванием (спинальная атрофия мышц - прим. ТАСС).

30 июня суд приговорил Мамаева к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, его обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

Мамаев был помещен в больницу при СИЗО "Матросская Тишина", куда его доставили на инвалидной коляске и где о нем заботится сокамерник. Во вторник сотрудники УФСИН вывезут его в городскую больницу для обследования на предмет возможности содержания под стражей.

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