Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля из-за иска об отцовстве

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МАДРИД, 13 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Останки живописца Сальвадора Дали (1904-1989) будут эксгумированы 20 июля из-за иска об установлении отцовства.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в мэрии города Фигерас (автономное сообщество Каталония), где покоится художник.
По их информации, эксгумация "назначена на 20 июля в 09:30 по местному времени (10:30 мск - прим. ТАСС)". Ранее данное решение было одобрено судом в связи с необходимостью "получить образцы останков, чтобы определить, является ли он биологическим отцом женщины", которая "подала иск, чтобы ее признали дочерью художника".
Речь идет о Пилар Абель из Жироны (автономное сообщество Каталония - прим. ТАСС), утверждающей, что Дали является ее отцом. Женщина родилась 1 февраля 1956 года. С 2007 года она пытается добиться признания родства с живописцем. По словам женщины, у ее матери якобы был тайный роман с художником.
Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он считается одним из самых известных представителей сюрреализма. За время своей творческой деятельности создал сотни художественных произведений.
Дали был женат на родившейся в Казани Елене Дьяконовой (1894-1982), известной как Гала. Детей у пары не было. Живописец скончался 23 января 1989 года в городе Фигерас. Останки художника находятся в Театре-музее Дали в Фигерасе, где представлена большая часть его работ.