Неизвестная "дочь" Дали: для чего пытаются эксгумировать тело испанского художника

26 июня стало известно, что суд Мадрида постановил эксгумировать останки художника Сальвадора Дали для экспертизы ДНК. Такое решение инстанция приняла после иска Марии Пилар Абель Мартинес. Женщина уже десять лет пытается доказать, что она — биологическая дочь Дали. ТАСС рассказывает о том, что известно об этой ситуации на данный момент.

Кто такая Пилар Абель

По данным газеты El Pais, Мария Пилар Абель Мартинес — 61-летняя ясновидящая из испанской Жироны. Более восьми лет она выступала в роли гадалки в передаче на местном телевидении. Городок Жирона находится всего в часе езды от Фигераса, где родился и вырос Сальвадор Дали.

По утверждениям Абель Мартинес, впервые она услышала о том, что Дали — ее отец, от своей бабушки. Однажды та сказала ей: "Я знаю, что ты не дочь моего сына и что ты дочь великого художника, но я так же сильно люблю тебя". Кроме того, Абель утверждала, что когда бабушка ругала ее, она часто говорила: "Ты странная, как и твой отец".

В 50-е годы, по рассказам Абель, ее мать работала горничной в Порт-Льигате. Неподалеку у семьи Дали был дом, который впоследствии стал музеем художника. Абель утверждает, что Антония трудилась у друзей Дали, которых художник часто посещал.

Пилар Абель родилась 1 февраля 1956 года. Еще до этого мать покинула деревню и вышла замуж за другого человека. Однако, как утверждает Абель, она появилась на свет именно после тайных отношений художника и ее матери Антонии в 1955 году.

На тот момент Сальвадор Дали уже два десятка лет жил в гражданском браке со своей будущей женой Галой (урожденной Еленой Дьяконовой). Их официальное венчание произошло лишь в 1958 году. Детей у пары не было.

Обмен исками

Сальвадор Дали умер в Фигерасе в 1989 году в возрасте 84 лет. Художник завещал похоронить себя так, чтобы по его могиле могли ходить люди. Именно поэтому останки Дали были замурованы под полом его театра-музея в Фигерасе.

Однако после художника не осталось биологических образцов, на которых можно было бы провести анализ. В 2007 году Пилар уже пыталась провести ДНК-исследование для установления отцовства. Тогда материалом для экспертизы послужили остатки кожи и волос, которые сохранились в гипсовой посмертной маске Дали.

Эту маску предоставил друг и биограф Сальвадора Дали Робер Дешарн. Но, как заявляет Абель, эти анализы она так и не получила, потому что их передачу заблокировал Фонд Дали, который контролирует и распоряжается всем наследством мастера.

Тем не менее еще в 2008-м в интервью испанскому агентству EFE сын Дешарна Николя рассказал, что врач, проводивший тест на отцовство, передал ему, что результат анализа был отрицательным.

В 2015 году Абель подала иск к Министерству финансов Испании и Фонду Галы и Сальвадора Дали. 26 июня 2017 года суд Мадрида постановил эксгумировать тело художника. Фонд Дали уже заявил, что обжалует это решение и планирует в ближайшее время подать встречный иск.

На кону четверть наследства Дали

Если результаты анализов окажутся положительными, Абель сможет носить фамилию великого живописца. Также женщина будет претендовать на четверть наследства Дали и авторские права на его работы.

За свою жизнь художник, который считается одним из самых известных представителей сюрреализма, создал свыше ста произведений. Самая дорогая на данный момент его картина — портрет Поля Элюара. Эта работа была продана на аукционе Sotheby’s за $22 млн в 2011 году.

Примечательно, что Дали нарисовал портрет в 1929 году после того, как его будущая жена Гала бросила Элюара и ушла в нему. "Я чувствовал, что на меня возложена обязанность запечатлеть лик поэта, с Олимпа которого я похитил одну из муз", — позднее объяснял художник.

Тимур Фехретдинов