В СФ предлагают разрешить местным властям получать данные о нарушителях платной парковки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества предлагает наделить местные власти правом получать данные о гражданах через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). По мнению сенаторов, это позволит в том числе эффективно бороться с нарушителями правил пользования платными парковками.

Как сообщила в четверг пресс-служба Совфеда, временная комиссия, возглавляемая сенатором Людмилой Боковой, обсудила проект поправок к закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и в Кодекс об административных правонарушениях. Суть этих поправок в том, чтобы "наделить местные органы власти правом получать данные о гражданах через СМЭВ в целях более эффективной борьбы с правонарушениями, в частности, это касается административных правонарушений, связанных с несоблюдением правил пользования автомобильными парковками", пояснила пресс-служба со ссылкой на Бокову.

В Совфеде отмечают, что в крупных российских городах активно развивается парковочное пространство, в том числе платное, однако "многие водители не оплачивают парковку, и, хотя это фиксируется с помощью фото- и видеосъемок, которые служат доказательством нарушения, уполномоченные органы не могут привлечь нарушителей к административной ответственности (штрафу)".

"Особенно тяжелая ситуация сложилась в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Курске, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Санкт-Петербурге: в каждом из этих городов местные органы за сутки направляют в полицию до тысячи письменных запросов информации о правонарушителях", - цитирует Бокову пресс-служба СФ. По словам парламентария, "при обработке такого количества бумажных носителей могут быть нарушены установленные процессуальные сроки привлечения к административной ответственности". В результате, по ее мнению, поскольку нарушителей не удается привлечь к ответственности, "в центрах городов ежедневно скапливается большое количество личного автотранспорта, что ухудшает пропускную способность улиц, а непоступление платы за парковки ведет к серьезным убыткам местных бюджетов".

Бокова рассчитывает, что предложенные поправки в законодательство будут рассмотрены Госдумой на осенней сессии.