В СФ предлагают разрешить местным властям получать данные о нарушителях платной парковки

Сорокин: название мяча ЧМ-2018 должно быть ярким и запоминающимся, как "Красава"Спорт 13 июля, 14:53
Елена Бегунова стала победителем народного голосования премии "Медиа-Менеджер России 2017"Новости партнеров 13 июля, 14:49
СМИ: правительство Индии выставит Air India на продажуТранспорт 13 июля, 14:44
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередьОбщество 13 июля, 14:43
Верховный суд инициировал структурную реформу судовПолитика 13 июля, 14:41
Оргкомитет постарается сделать билеты на ЧМ-2018 максимально доступными для граждан РФСпорт 13 июля, 14:40
Исинбаева планирует посетить ЧМ по легкой атлетике, если получит аккредитациюСпорт 13 июля, 14:35
Ямальские археологи обнаружили под Салехардом захоронение эпохи бронзыНовости Урала 13 июля, 14:34
Соловки могут войти в список всемирного наследия ЮНЕСКООбщество 13 июля, 14:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества предлагает наделить местные власти правом получать данные о гражданах через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). По мнению сенаторов, это позволит в том числе эффективно бороться с нарушителями правил пользования платными парковками.
Как сообщила в четверг пресс-служба Совфеда, временная комиссия, возглавляемая сенатором Людмилой Боковой, обсудила проект поправок к закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и в Кодекс об административных правонарушениях. Суть этих поправок в том, чтобы "наделить местные органы власти правом получать данные о гражданах через СМЭВ в целях более эффективной борьбы с правонарушениями, в частности, это касается административных правонарушений, связанных с несоблюдением правил пользования автомобильными парковками", пояснила пресс-служба со ссылкой на Бокову.
В Совфеде отмечают, что в крупных российских городах активно развивается парковочное пространство, в том числе платное, однако "многие водители не оплачивают парковку, и, хотя это фиксируется с помощью фото- и видеосъемок, которые служат доказательством нарушения, уполномоченные органы не могут привлечь нарушителей к административной ответственности (штрафу)".
"Особенно тяжелая ситуация сложилась в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Курске, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Санкт-Петербурге: в каждом из этих городов местные органы за сутки направляют в полицию до тысячи письменных запросов информации о правонарушителях", - цитирует Бокову пресс-служба СФ. По словам парламентария, "при обработке такого количества бумажных носителей могут быть нарушены установленные процессуальные сроки привлечения к административной ответственности". В результате, по ее мнению, поскольку нарушителей не удается привлечь к ответственности, "в центрах городов ежедневно скапливается большое количество личного автотранспорта, что ухудшает пропускную способность улиц, а непоступление платы за парковки ведет к серьезным убыткам местных бюджетов".
Бокова рассчитывает, что предложенные поправки в законодательство будут рассмотрены Госдумой на осенней сессии.