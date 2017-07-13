Власти Москвы не против передачи сироты из Магадана под опеку жителя столицы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя департамента соцзащиты Москвы Алла Дзугаева заявила, что житель Москвы может стать опекуном сироты из Магадана, оказавшегося в тяжелом состоянии в одной из столичных клиник.

"Ребенок в настоящее время находится под юрисдикцией органов опеки и попечительства Магадана, в данном случае орган опеки Москвы дал соответствующий документ, позволяющий оформить опеку жительнице города Москвы, это уже право Магадана - этот вопрос решить", - сказала Дзугаева ТАСС. По ее словам, "пока личное дело ребенка в Москву не поступило".

Заместитель главы столичного департамента соцзащиты заверила, что органы опеки Москвы исходят из того, что "должен быть ребенку подобран более оптимальный вариант его устройства для того, чтобы защищать его интересы с учетом его состояния здоровья и общей его жизненной ситуации". "Если будет подобран опекун, который в максимальной степени отвечает интересам ребенка, и это будет житель Москвы, то, соответственно, это будет возможным и реальным для решения судьбы ребенка", - заключила она.

Ранее в аппарате уполномоченного заявляли, что департамент соцзащиты Москвы, несмотря на рекомендации детского омбудсмена, отказывается назначить сироте из Магадана временным опекуном москвичку, которая обнаружила ребенка в больнице в тяжелом состоянии и привлекла внимание к его положению. В мае 2017 года пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщила, что в аппарат омбудсмена обратились сотрудники Эндокринологического научного центра, расположенного в Москве, и рассказали об 11-летнем пациенте, которого приемная мать привезла на обследование из Магадана в крайне истощенном состоянии. Мальчик был госпитализирован с весом 11 кг.

12 мая официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ в отношении органов опеки Магадана, передавших в приемную семью ребенка, которого после этого довели до истощения. По словам Петренко, дело было возбуждено по итогам доследственной проверки, проведенной по информации уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.